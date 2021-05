De bal die in gevaar is, is niet gemaakt van gehakt

De drie grote talkshows leken verrast door de nederlaag die Shell leed bij de rechtbank in Den Haag. Op1, Beau en De vooravond keken woensdag als konijnen in de klimaatkoplampen en klampten zich vast aan Bob Dylan, Ridouan Taghi en Oranje. (Wanneer legt een rechter eens beperkingen op aan de uitstoot van voetbalkwebbel door de Nederlandse tv?)

Pas donderdag kondigde Op1 dan toch een gesprek aan over de gevolgen van de uitspraak voor, aldus een van de presentatoren, „mijn auto’s en uw gehaktbal”. Intussen legden de nieuwsrubrieken al heel wat uit. In het NOS Journaal maande werkgeversvoorvrouw Ingrid Thijssen de politiek om vaart te maken met de klimaatplannen. Verslaggever Rob Koster besprak de situatie terwijl hij – nu kon het nog! – zijn auto vol benzine van Shell pompte.

De schelpen zouden dus pas aan het einde van de avond gekraakt worden, maar daarvoor al had de EO zendtijd voor de staat van de schepping ingeruimd – met het derde deel van The Age of Nature op NPO2 en A Perfect Planet op NPO1. Natuurfilms zijn allang geen ontsnapping meer aan het menselijk gewoel: in The Age of Nature kwamen meer bezorgde mensen voor dan aanbiddelijke pinguïnjongen.

In David Attenboroughs A Perfect Planet heeft de aanduiding ‘perfect’ voor het natuurlijk evenwicht op onze gezamenlijke gehaktbal een dreigende bijklank. Op aarde leeft immers de imperfectus erectus, het tweebenige wezen dat zich de baas van de natuur waant en een destabiliserende uitwerking op zijn leefomgeving heeft.

Mensenstreken

Het donderde dat het een aard had in A Perfect Planet, maar de derde aflevering ging dan ook over het weer, met zijn jaarlijkse patronen die al millennia stabiel zijn. Er waren fenomenale beelden van palmvleerhonden die zich met miljoenen tegelijk naar een korte regentijd op een piepklein stukje land in Zambia spoeden. In de bitter koude Mongoolse woestijn konden wilde kamelen op vijftig kilometer afstand ruiken op welke plaats er een beetje Siberische sneeuw (vocht!) de vlakte was opgewaaid.

Het was moeilijk geen mensenstreken op het dierlijk gedrag te projecteren, zoals bij de twee nijlpaarden die elkaar de laatste modderpoel van een drooggevallen rivierbedding uitknokten. Ook zagen we hoe schildpadden werden getroffen door een overstroming (die zijn steeds frequenter) van het zand waarin ze hun eieren leggen: toen het water was gezakt, lagen de schildpaddenlijken verspreid over het strand. Hoopvol was dan wel weer hoe een kolonie vuurmieren zich zo aan elkaar vastklampte dat ze een drijvend eiland vormden (het zag eruit als een krioelende strooppannekoek), op weg naar droger oorden.

Bij Op1 moest Ed Nijpels de aarde verdedigen tegen rechtse christenen (SGP-Kamerlid Chris Stoffer) en tegen De Telegraaf (journalist Edwin Timmer). De VVD’er deed het met verve. Van de ‘bom onder het vestigingsbeleid’ waar De Telegraaf donderdag mee opende krabbelde Timmer terug naar „ik sluit het niet uit”. Nijpels stelde dat bij de consensus van klimaatakkoorden nu eenmaal concrete maatregelen horen. Timmer vreesde de kosten en benadrukte de problemen die er al zijn met biomassa en het aardgasvrij maken van woonwijken – het debat was beter dan de aankondiging.

Presentator Jort Kelder vergeleek Shell met een cocaïnedealer en leek tegen het einde van de discussie nog met de vleesproducten uit de aankondiging in zijn maag te zitten. Hij riep, nogal plotseling: „Is het denkbaar dat de gehaktbal wordt verboden?” Nijpels lachte het weg – de bal die werkelijk in gevaar is, is de grootste van allemaal.