‘OMT-leden passen meer op woorden na bedreiging Van Ranst’

In een van zijn afscheidsbrieven had militair Conings Van Ranst bedreigd . Sindsdien zit de viroloog op een schuiladres vast. Vanaf daar uitte hij ferme kritiek op de activist Willem Engel. Ook mengde Van Ranst zich in een Telegram-groep van aanhangers van Conings, later erkende hij dat het beter was geweest als hij niet de confrontatie had gezocht . Ondertussen is Conings zelf nog altijd niet gevonden, ondanks de vele zoekacties door het leger en politie nog steeds niet gevonden. Vrijdag gaan die acties verder.

De OMT-leden zeggen begaan te zijn met het lot van hun Belgische collega, al kennen ze hem niet allemaal persoonlijk. Sinds Van Ranst ondergedoken zit, zegt Gommers tegen NU.nl zich meer te realiseren dat hij zijn woorden vaker moet wegen. Hij let er bij uitspraken op dat ze uitsluitend over zijn eigen vakgebied gaan. Ook zegt hij niemand „te willen schofferen”. Arts-microbioloog Andreas Voss stelt mediaschuwer te zijn door de bedreigingen richting Van Ranst. Op die manier hoopt hij „ongewenste aandacht te voorkomen”, aldus Voss. Zijn collega Marc Bonten stelt voorzichtiger te zijn met prikkelende, gevatte en humoristisch bedoelde opmerkingen op bijvoorbeeld Twitter.

Het onderduiken van de Belgische viroloog Marc Van Ranst maakt Nederlandse collega’s terughoudender in mediaoptredens. Ook zijn Nederlandse virologen meer beducht op hun taalgebruik. Dat blijkt vrijdag uit een inventarisatie van NU.nl . Van Ranst - een bekende viroloog in België - zit sinds vorige week ondergedoken vanwege een bedreiging van de voortvluchtige militair Jurgen Conings. „Door dit soort dingen zeg ik wel mediaoptredens af”, reageert intensivist Diederik Gommers over de ontwikkelingen rond Van Ranst.

Japan heeft de afgelopen dagen te maken met recordaantallen coronapatiënten in ernstige toestand. Wel is het aantal nieuwe besmettingen afgenomen. Minister van Economische Zaken Yasutoshi Nishimura, die de nationale aanpak van de coronapandemie leidt, kondigde de verlenging aan bij een vergadering met deskundigen. De experts gingen akkoord met de maatregel.

Japan wil de noodtoestand in Tokio en andere gebieden met ongeveer drie weken verlengen tot 20 juni. Dat heeft een minister in de regering van premier Yoshihide Suga vrijdag gezegd, meldt Reuters. Het land kampt met een golf van coronabesmettingen die niet onder controle komt, met minder dan twee maanden te gaan voor de start van de Olympische Spelen.

VS willen nader WHO-onderzoek oorsprong coronavirus, China verwerpt suggestie

De Verenigde Staten hebben de Wereldgezondheidsorganisatie WHO donderdag opgeroepen een tweede fase uit te voeren van het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Daarbij zouden onafhankelijke experts volledige toegang moeten krijgen tot originele gegevens en monsters in China. Dat meldt Reuters.

Het eerste WHO-onderzoek naar de oorsprong van het virus was „onvoldoende en niet sluitend”, schreef de Amerikaanse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in Genève donderdag in een verklaring. Dat onderzoek wees in maart uit dat het virus waarschijnlijk van vleermuizen is overgedragen op mensen via een ander dier.

Volgens het onderzoeksteam, dat in januari en februari vier weken in en rond de Chinese stad Wuhan verbleef met Chinese onderzoekers, was het „uiterst onwaarschijnlijk” dat het virus per ongeluk uit een laboratorium afkomstig zou zijn. De Amerikaanse president Joe Biden heeft inlichtingendiensten in de Verenigde Staten woensdag gevraagd dat scenario, dat maandenlang is verworpen als een complottheorie, nader te onderzoeken.

„Het is cruciaal dat China onafhankelijke experts volledige toegang verschaft tot complete, originele gegevens en monsters die relevant zijn om de bron van het virus en de vroege stadia van de pandemie te begrijpen”, aldus de Amerikaanse verklaring.

China verzet zich fel tegen de Amerikaanse drang tot nader onderzoek. Beijing verwerpt suggesties van een link tussen het virus en het onderzoekslaboratorium voor virussen in Wuhan, de stad waar het coronavirus eind 2019 voor het eerst werd vastgesteld. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VS beschuldigd van „politieke manipulatie en het verschuiven van schuld.”

