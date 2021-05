Clarence Seedorf nieuwe columnist van NRC

Oud-voetbalinternational Clarence Seedorf gaat vanaf zaterdag 5 juni wekelijks een column schrijven voor NRC.

Seedorf (45) is een van de meest succesvolle voetballers uit de Nederlandse geschiedenis. Als enige Nederlander won hij in zijn carrière als speler vier keer de Champions League: een keer met Ajax (1995), een keer met Real Madrid (1998) en twee keer met AC Milan (2003 en 2007). Verder speelde hij voor de Italiaanse clubs Sampdoria en Internazionale en het Braziliaanse Botafogo. Seedorf speelde verder jarenlang voor het Nederlands elftal. Tussen 1994 en 2008 kwam hij tot 87 interlands.

Na zijn actieve loopbaan was hij trainer van AC Milan, Shenzhen, Deportiva La Coruna en de nationale ploeg van Kameroen.

Lees ook het interview: Clarence Seedorf: ‘Ik heb moeten vechten om gehoord te worden’

In een interview met NRC vertelt hij dat hij zich met zijn column wil gaan mengen in het maatschappelijke debat in Nederland. De oud-voetballer heeft een stichting waarmee hij zich inzet voor de bestrijding van armoede onder kinderen in ontwikkelingslanden. Verder is hij onder meer UEFA-ambassadeur voor ‘diversiteit en verandering’ en lid van een VN-commissie voor klimaatverandering. Allemaal thema’s, zegt hij, die onderwerp van zijn columns kunnen worden. Zijn persoonlijke leven, zijn voetballoopbaan, zijn levensfilosofie, actuele kwesties. „Ik wil gevoelige zaken op een respectvolle manier benaderen, mensen verenigen en mijn denkbeelden als wereldburger delen.”

Seedorf heeft de afgelopen decennia regelmatig zijn stem laten horen in het maatschappelijke debat, ook internationaal. Zo raadpleegde de Raad van Europa hem vorige maand over de aanpak van racisme in de sport.

Een debutant als columnist is Seedorf niet. In 2009 en 2010 schreef hij bijdragen voor The New York Times.

De columns van Clarence Seedorf verschijnen vanaf zaterdag 5 juni wekelijks op de sportpagina’s. Online zullen zijn column al op vrijdagmiddag te lezen zijn op de website van NRC. De column van schrijfster Carolina Trujillo, die nu nog op zaterdag verschijnt, verhuist vanaf komende week naar donderdag.