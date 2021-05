CDA-gedeputeerde Limburg verstrekte tegen regels in opdracht aan partijgenoot

De toenmalige Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA) heeft in 2014 aanbestedingsregels geschonden en ambtelijke adviezen genegeerd toen hij een niet-bestaand bedrijf van zijn partijgenoot en oud-gedeputeerde Herman Vrehen een opdracht verstrekte.

Het bedrijf, Boswerkt BV, dat pas na de opdracht werd opgericht, mocht vier jaar lang 250 hectare bos van de provincie onderhouden. Hoeveel houtopbrengst dat opleverde, was niet bekend bij de provincie. Jaarverslagen en evaluaties werden door Boswerkt niet ingeleverd en het verplicht inzetten van mensen met een arbeidsbeperking werd „niet gerealiseerd”.

Dit blijkt uit onderzoek van de controller van de provincie naar financiële contacten met organisaties waaraan directeur Vrehen van landschapsstichting IKL was verbonden. In maart onthulde NRC dat Vrehen subsidiegeld in eigen zak stak via een netwerk aan bedrijven en stichtingen. CDA-gedeputeerden hielpen hem opdrachten te verkrijgen. Inmiddels is het complete college van GS afgetreden vanwege het schandaal.

Van der Broeck is sinds 2016 dijkgraaf bij het Waterschap Limburg. Hij is niet afgetreden, maar deed wel afstand van zijn portefeuille integriteit voor de duur van een ander integriteitsonderzoek waarbij zijn rol onder de loep wordt genomen.

Foutmarge

De controller telt in totaal 28 instellingen en bedrijven met een rol voor Vrehen, die financieel gesteund werden door de provincie. Ondanks voorbeelden als Boswerkt, concludeert de controller dat de uitgaven „rechtmatig” waren. Waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) zegt dat geconstateerde afwijkingen en onregelmatigheden vallen „binnen de onder accountants gangbare foutmarge”.

Naar aanleiding van het onderzoek door de controller wil de provincie bij de verstrekking van opdrachten, subsidies en leningen scherper gaan kijken naar de organisaties die daarvan profiteren. Ze denkt daarbij aan meer controlerende steekproeven, beter kijken naar de kwaliteit van de raden van toezicht en naar de hoeveelheid rollen waarin bestuurders optreden richting provincie.

Ondertussen is een ander provinciaal onderzoek nog steeds niet van start gegaan. Commissaris van de koning Theo Bovens (CDA) beloofde na de NRC-publicatie dat de politieke rol van Limburgse gedeputeerden in de IKL-affaire nader bekeken zou worden. Maar van een opdracht kwam het niet voordat hij in april aftrad in de nasleep van dezelfde kwestie. Het initiëren van een onderzoek kwam daarna bij de commissie integriteit van Provinciale Staten terecht, maar ook daar werd het niet opgepakt. Johan Remkes zegt er nu snel werk van te gaan maken.