Bezwaar judoka Polling afgewezen, gaat niet naar de Olympische Spelen

Judoka Kim Polling gaat niet naar de Olympische Spelen van Tokio. Dat heeft de bezwaarcommissie van de judobond vrijdag besloten. Polling had bezwaar aangetekend tegen de keuze om Sanne van Dijke aan te wijzen voor de Spelen in de gewichtsklasse tot 70 kilo; dat is vrijdag afgewezen.

Nederland mag per gewichtsklasse maar één judoka afvaardigen en Polling meende dat zij op basis van haar prestaties van de afgelopen jaren meer recht had op een Olympisch ticket dan Van Dijke. Polling is nummer vier van de wereld, Van Dijke staat op nummer vijf. Half april was het laatste meetmoment tijdens het EK in Lissabon. Van Dijke pakte daar de Europese titel, Polling schopte het tot de halve finale.

De bezwaarcommissie, die bestaat uit drie onafhankelijke juristen met expertise op het gebied van topsport, zegt dat de werkwijze van de selectiecommissie is verlopen conform het interne beleid van de Olympische Spelen. Polling kan zich nog wenden tot het bondsbestuur voor een definitief besluit. Het is nog niet bekend of ze gebruik gaat maken van die mogelijkheid.

Lees ook: Het olympisch lot van judoka Kim Polling ligt nu in handen van een panel juristen