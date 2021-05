‘Amerikaanse militairen zetten geheime informatie online via studeerapps’

Amerikaanse militairen die in Europa zijn gestationeerd hebben onbewust geheime informatie over kernwapens openbaar gemaakt door het gebruik van studeerapps. Dat heeft onderzoekscollectief Bellingcat ontdekt. De Amerikanen gebruikten zogenoemde flashcard apps bij het leren van geheime, militaire informatie en wisten niet dat de tekst die ze invoerden online zou verschijnen.

Flashcard apps zijn een digitaal alternatief voor de kaartjes of briefjes (flashcards) waarop mensen informatie schrijven tijdens het leren. Door te googlen op termen die te maken hebben met kernwapens, kon Bellingcat gemakkelijk informatie vinden die de militairen sinds 2013 hebben ingevoerd in de apps. Zo hebben de militairen locaties in Europa gedeeld waar mogelijk atoomwapens opgeslagen liggen en veiligheidsdetails en -protocollen. Ook was online de positie van de camera’s rondom militaire bases te vinden, de hoeveelheid patrouilles en welke geheime termen beveiligers gebruiken om ongemerkt aan te geven dat ze bedreigd worden.

Lees ook: Bellingcat-oprichter: ‘Wij helpen degenen aan de andere kant’

Op basis van de kaartjes lijkt het erop dat er op de basis in Volkel elf opslagplekken zijn voor kernwapens. Vijf daarvan zouden ook daadwerkelijk atoomwapens bevatten. Het is een publiek geheim dat deze wapens in Nederland zijn opgeslagen, maar de Amerikanen hebben de aanwezigheid ervan nooit bevestigd.

Op Facebook heeft ook een foto gestaan van Amerikaanse militairen die in Volkel poseren met een namaakbom. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft in reactie op Bellingcat gezegd in overleg te zijn met de NAVO en het Amerikaanse leger. De kaartjes die Bellingcat heeft gevonden zijn allemaal offline gehaald nadat de onderzoekers om een reactie hadden gevraagd aan de NAVO en het Amerikaanse leger.