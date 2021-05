Afscheid van Italië, het land dat zowel Botticelli als Berlusconi voortbracht

Madonna! Een afscheidsverhaal over Italië? Een land met zo veel verschillende lagen, zo veel geschiedenis, zo veel cultureel erfgoed, zulke betoverende, magische landschappen, nu eens ontzagwekkend, dan weer idyllisch? Zo veel drama en pathetiek ook. Waar te beginnen?

De valkuilen gapen op het lege, te vullen blad. Stereotypen zijn verleidelijk. Ik heb vaak genoeg gezien hoe de geëxalteerde vervoering van de schrijver die een huis in Toscane bouwt of er komt eten, bidden en liefhebben, leidt tot blinde vlekken.

Een paar jaar terug schreef de Italiaanse pendant van het Sociaal en Cultureel Planbureau knorrig dat het lijkt alsof er twee Italiës zijn: dat van de buitenlanders die er verrukt op bezoek komen en dat van de Italianen die iedere dag moeten omgaan met alle praktische gebreken van het land. Een paar woorden of beelden kunnen al een hele wereld van associaties oproepen. Op reportage in Sicilië luisterde een niet-Italiaanssprekende collega eens zuchtend naar de Italiaanse klanken uit een luidspreker die weerkaatsten tegen de huizen: „Wat is Italiaans toch een prachtige taal.” Ja, was mijn antwoord: dat is de rondreizende verkoper die vertelt dat hij bezems en plastic emmers in de aanbieding heeft.

Naast de stereotypen die zijn samen te vatten onder de noemer ‘het Italië-gevoel’ is er de categorie die valt onder ‘Italiaanse toestanden’. Ook daar zit een hele gedachtewereld achter, van chaos, improvisatie, geldverspilling, wanbeheer, verwarring, overgoten met een sausje al dan niet geromantiseerde criminaliteit. De recente geschiedenis zit er vol mee. Maar ook dat is maar een kant van het verhaal. Onder een recente tweet van mij over de effectieve manier waarop de overheid hier de prijs van coronatests onder controle heeft gehouden, en waarop nu op tien grote stations zelfs gratis tests beschikbaar zijn, zette een Italiaanse volger in Nederland droog: „Italiaanse toestanden.”

„Italië is de enige werkplaats ter wereld die zowel Botticelli’s als Berlusconi’s kan produceren’’, zegt de Italiaanse journalist Beppe Severgnini. Vorige eeuw zei de Amerikaanse filmmaker Orson Welles relativerend: „In Italië hadden ze onder de Borgia’s dertig jaar lang oorlog, terreur, moord en bloedvergieten, maar ze hebben ook Michelangelo, Leonardo Da Vinci en de Renaissance voortgebracht. In Zwitserland hadden ze broederliefde; ze hadden vijf eeuwen democratie en vrede en wat heeft dat voortgebracht? De koekoeksklok.”

Leuk citaat, maar zoals veel in Italië wel zwaar leunend op een groots verleden. De in 1972 overleden schrijver Ennio Flaiano typeerde zijn land zo: „In Italië is de kortste verbinding tussen twee punten een arabesk. We leven in een wereld van arabesken.’’ Ik heb dat in de titel van een boek vrij vertaald als: Italië is het land van de krul. Je kunt dat zien als een fraaie versiering, die krul. Of als een omslachtige en ingewikkelde manier om van A naar B te gaan. Het kan allebei. En na jaren over Italië te hebben geschreven zeg ik nog steeds: het is allebei waar.

Tegen dat decor van arabesken is er één woord dat de afgelopen dertig jaar centraal heeft gestaan in Italië. En dat is ‘cambiamento’. Verandering.

Dat ligt niet meteen voor de hand. Toen ik dertig jaar geleden gefrustreerd aan het loket van een postkantoor mijn beklag deed over een verbinding die weer eens niet werkte, antwoordde de lokettist: „Wat wilt u? We zijn in Italië.” Vorige maand kreeg ik letterlijk hetzelfde antwoord van een verder zeer vriendelijke dame in een callcenter. Niets veranderd dus. En toen kapper Tony me dertig jaar geleden adviseerde mijn scheiding aan de andere kant te dragen, praatte hij me en passant bij over de onrechtvaardige belastingdruk en dat „ze geen donder geven om de gewone man”. Nu knipt hij mijn uitgedunde haar in model, vertelt over zijn rugklachten en zijn zoon die niet wil deugen, maar het refrein is nog steeds hetzelfde.

Van gaten in de weg, levensgevaarlijk als je in het donker op je motorscooter rijdt, zijn er alleen maar meer gekomen. Nog steeds parkeren mensen hun auto achteloos dubbel als ze snel (en dat begrip is relatief, zoals zo veel in Italië) iets nodig hebben in een winkel. Nog steeds is de overheidsbureaucratie een molensteen om de nek van burger en ondernemer. Nog steeds laat de publieke omroep zijn oor hangen naar de politieke bazen. Nog steeds houden de meeste Italiaanse automobilisten op een lege driebaansweg de middenbaan aan, omdat op rijles nu eenmaal is gezegd dat de rechterbaan in principe voor vrachtwagens is. En nog steeds kan je op heel veel plaatsen erg lekker eten, hoewel de groei van het massatoerisme slecht is gebleken voor de kwaliteit van de restaurants op de drukstbezochte plaatsen.

Daar staan veel veranderingen in het dagelijks leven tegenover. Sinds de invoering van het puntenrijbewijs stoppen de meeste Italianen voor een rood verkeerslicht omdat anders hun rijbewijs in gevaar komt in plaats van hun portemonnee. Dat iedereen op een motor of scooter een helm draagt, laat zien dat wetten worden nagevolgd als ze simpel zijn en er gecontroleerd wordt. Aarzelend is de Italiaan zich gaan wagen aan andere manieren van koken dan de Italiaanse, en chefs wagen zich buiten de traditionele pastarecepten – lange tijd een doodzonde. De hogesnelheidstrein heeft een enorme impact gehad op de mobiliteit tussen de steden die erdoor worden aangedaan – al valt het zuiden er nog grotendeels buiten.

Maar vooral politiek gezien is ‘verandering’ het sleutelwoord – of beter, het verlangen naar verandering. Het was de drijfveer achter de meeste belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar. Zoals begin jaren negentig, toen de kiezers massaal vóór stemden in referenda die moesten leiden tot een politiek tweestromenland (gelukt) en meer directe invloed van de kiezer (niet gelukt, het is nog steeds niet mogelijk om een voorkeursstem uit te brengen).

In 1994 beloofde Berlusconi verandering nadat het oude politieke bestel was bezweken onder corruptie en maffia – dat van die belofte weinig terecht kwam, doet niets af aan de aantrekkingskracht van die slogan voor iedereen die toen politieke vernieuwing wilde. En los van de inhoud en van zijn schandalige belangenconflict als mediamagnaat in de politiek: wat een verademing, iemand die in gewone taal zijn plannen uiteenzette.

Berlusconi werd groot met de belofte van verandering. Foto Yara Nardi/ Reuters

In 1996 zou het er dan echt van komen, van een verandering. Voor het eerst sinds de oorlog kreeg centrum-links regeringsmacht. Al snel liep dat vast in venijnige onderlinge twisten – ik kan me nog herinneren dat ik, terwijl ik door een medewerker van Brioni werd onderwezen over het belang van de juiste knopen op een pak, hoorde dat de ene linkse politicus de andere (figuurlijk) een mes in de rug had gestoken, en dat ik terug moest naar de hoofdstad.

Begin deze eeuw eisten linkse kiezers, teleurgesteld dat Berlusconi in 2001 weer had weten te winnen, dat hun partijleiders het radicaal anders zouden aanpakken. Niets van gemerkt. Een decennium later kreeg de jonge burgemeester van Florence, Matteo Renzi, weer jongeren naar linkse partijbijeenkomsten met de belofte heel de oude garde naar de sloop te brengen – maar hij werd slachtoffer van zijn eigen narcisme.

Overal klonk de roep om verandering. In het noorden schaarden veel centrum-rechtse kiezers zich achter de strijdkreten van de Lega Nord dat het noorden maar onafhankelijk moest worden als het niet méér van zijn eigen belastingencenten mocht uitgeven – als een update daarvan roept Legaleider Salvini nu ‘Eerst de Italianen’ – en dan pas iedereen en alles wat anders is. En overal in Italië oogstte komiek Beppe Grillo gelach en applaus als voorman van een sterke, populistische anti-systeembeweging die wilde afrekenen met de bestaande politieke kaste en in zijn groei-jaren een niet mis te verstane slogan had: ‘Sodemieter op’.

Alles hetzelfde houden

Waar hoorde je dat eigenlijk niet, die roep om verandering? En nog is die niet verstomd. Is al dat rumoer over verandering zonder echt resultaat, een teken dat Italië eigenlijk helemaal niet wíl veranderen? Als vanzelf komt de beroemdste uitspraak op uit de Italiaanse citatentrommel, uit de roman Il Gattopardo (De tijgerkat): „Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles veranderen.”

Ik ga hierover videobellen met Corrado Augias, gerenommeerd schrijver, journalist, programmamaker. Hij heeft twintig jaar lang de brievenrubriek van de krant La Repubblica beheerd, met iedere dag een lang, inhoudelijk antwoord op een interessante brief. „Als je het Italië van nu vergelijkt met dat van veertig jaar geleden, zie je dat die uitspraak niet geldig is. Er is ontzettend veel veranderd. We eten anders. De seksuele mores zijn anders, jongeren wonen heel makkelijk samen en homoseksuele relaties zijn normaal aan het worden. Neem de godsdienst: de katholieke kerk heeft enorm aan invloed ingeboet, zij is een marginaal fenomeen geworden. Of de maffia: politici als (de christendemocraat) Andreotti of (mediamagnaat) Berlusconi hadden zeker contacten met de maffia. Ik kan me vergissen, maar ik geloof niet dat er nog contacten van dit type en op dit niveau in de politiek zijn. Dat zijn allemaal fundamentele veranderingen. En kijk naar Grillo met zijn Vijfsterrenbeweging: met al zijn verwarring en geschreeuw heeft die er toch voor gezorgd dat er jonge mensen in de politiek zijn gekomen. Dat is een voordeel.”

De roep om verandering van de kiezer is in wezen nog onbeantwoord: er is wel iets verdwenen, maar niets bestendigs voor in de plaats gekomen.

En het politieke bestel? In de jaren negentig is een systeem ingestort waarin de christen-democraten onafgebroken regeringsmacht hadden en de communisten de grootste oppositiepartij waren. „Dat was het einde van een tijdperk’’, zegt Augias. „Sindsdien leven we in een periode van politieke instabiliteit waarin er veel beweging is, maar die is allerlei kanten op gegaan. In die instabiliteit leven we nog steeds.” De roep om verandering van de kiezer is in wezen nog onbeantwoord: er is wel iets verdwenen, maar niets bestendigs voor in de plaats gekomen.

Euro en globalisering

Intussen veranderde de buitenwereld op een manier die enorme gevolgen heeft gehad. Lidmaatschap van de eurozone heeft een uitweg geblokkeerd die Italië eerder heeft genomen om hardnekkige economische problemen als de lage arbeidsproductiviteit te compenseren. Devaluatie is nu niet langer een optie. Daarnaast heeft globalisering de beschutting van een aantal handelsbeperkingen weggenomen. Al blijft Italië het tweede industrieland van Europa, en behoren individuele bedrijven als remmenmaker Brembo of brillenfabrikant Luxottica tot de wereldtop, de toegenomen concurrentiestrijd heeft de gebreken van het ‘systeem-Italië’ verder blootgelegd.

Dat is de achtergrond van de haperende groei van Italië de afgelopen twintig jaar. Waar de gemiddelde burger in Duitsland of Nederland zijn besteedbare inkomen in die periode met 15 tot 20 procent zagen stijgen, is dat in Italië gelijk gebleven. Bij ieder tripje tussen Rome en Amsterdam werd dat beter merkbaar. Op de geluksindex staat Italië ver onder Nederland. Het weer is er beter, het eten meestal lekkerder, het landschap gevarieerder, maar echt optimisme is er al jaren ver te zoeken.

En nu ligt er een plan op tafel dat Italië, en deels ook sommige gewoontes van Italianen, moet gaan … veranderen. Alleen wordt dit woord nu niet zo veel meer gebruikt. ‘Hervormen’ is het motto van premier Mario Draghi: het hervormen van groeiremmers als de logge bureaucratie en de trage justitie, om de geplande investeringen te kunnen laten renderen. De ruim 190 miljard euro aan leningen en schenkingen van het Europees Herstelfonds, aangevuld met nog eens zo’n vijftig miljard uit de eigen begroting, vormen een historische kans. Een kans om structurele problemen aan te pakken, de economie aan te zwengelen en de enorme kloof tussen noord en zuid te dichten.

Gaat het lukken? Nu al zegt Salvini van de inmiddels nationaal-populistische Lega dat de technocraat Draghi, oud-gouverneur van de Europese Centrale Bank, beter plaats kan maken voor politici als er moet worden hervormd. Dat is een slecht voorteken.

Maar voorzichtigheid is geboden met voorspellen. In 1993 schreef ik, begeesterd door de enorme energie die vrijkwam na de instorting van het oude bestel, door de overal voelbare wens om een nieuwe begin te maken, een boek onder de titel ‘De Italiaanse revolutie’. De beschrijving van hoe een land op drift was geraakt, staat nog steeds. Maar de titel was voorbarig. Nu is er weer zo’n breekpunt dat enorme perspectieven biedt. In 1993 was de metafoor die van mensen die in een bootje zijn gestapt en van de ene oever zijn vertrokken, maar niet precies weten waar ze naar toe gaan. Nu is er wel regie, er ligt een stevig plan. Is dat voldoende voor echte, blijvende verandering? In ieder geval heeft Italië een kans daarvoor zoals het in decennia niet heeft gehad. Voor iemand die zoals ik innig van het land is gaan houden, is dat hoopvol.

Dit is het afscheidsverhaal van Marc Leijendekker, na ruim dertig jaar over Italië te hebben geschreven. Hij gaat met pensioen.

