‘Zeeman en WE Fashion betrokken bij dwangarbeid in Indiase spinnerijen’

Internationale bedrijven, onder andere ook het Nederlandse Zeeman en WE Fashion, zijn betrokken (geweest) bij gedwongen arbeid in Indiase spinnerijen. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksorganisaties SOMO en Arisa bij 29 spinnerijen in de Indiase deelstaat Tamil Nadu.

De arbeidsomstandigheden in de spinnerijen zijn volgens de organisaties „bedroevend slecht”. Werknemers zouden onder druk en dreigementen „buitensporig veel” overuren maken. De arbeidskrachten komen uit andere deelstaten van India, spreken geen Tamil en behoren tot lagere zogeheten kastes, subgroepen in India. De spinnerijen maken volgens SOMO en Arisa misbruik van de kwetsbare positie van die migranten, die vaak met valse beloftes naar de spinnerijen worden gehaald. Ze zouden daar in hostels worden ondergebracht en leven daar grotendeels van de buitenwereld afgesloten. De coronacrisis heeft de situatie voor deze mensen slechter gemaakt, zeggen de organisaties die met 725 medewerkers hebben gesproken.

Stoffen en garens uit Tamil Nadu worden onder andere verwerkt in kleding en huishoudtextiel voor de Europese en Noord-Amerikaansse markt. SOMO en Arisa geven als kanttekening bij hun onderzoek aan dat de productieketen van spinnerij tot consument lastig in kaart te brengen is doordat de handelsstromen weinig transparant zijn. Uiteindelijk zijn er directe en indirecte links gevonden tussen de spinnerijen en tien internationale bedrijven. Naast Zeeman en WE Fashion zijn dat Carrefour, GAP, IKEA, Marc O’Polo, NEXT, Sainsbury’s, Tesco en The Cookie Company Group. Zeeman heeft naar aanleiding van het onderzoek aangegeven de samenwerking met de spinnerij te staken, WE Fashion doet er nog onderzoek naar.