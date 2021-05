Ze willen gewoon léven hier, op wielen

Bernadet Duister (24) legt haar sigaret op het randje van de asbak en typt in het Word-document op haar laptop: „Wachttijd huis: gem. 5 jaar. Wachttijd woonwagen: gem. 43 jaar.” Het is begin januari van dit jaar en ze zit aan de keukentafel in de woonwagen van haar ouders in Heesbeen, een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Heusden. Bernadet en haar zus Melanie Duister (27) wachten nu vijftien weken op een gesprek met de gemeente. Die weigert twee lege woonwagenstandplaatsen op het Heesbeense kamp aan hen te verhuren. Ter voorbereiding op het gesprek zoekt Bernadet op internet naar artikelen over gemeenten die door de rechter op de vingers zijn getikt voor discriminatie van woonwagenbewoners. „Hier, in Den Haag, 43 jaar wachten. What the fuck.”

Zo’n twaalf uur per week is Bernadet hiermee bezig. Zoals het verkeer over de N267 langs het woonwagenkamp raast, zo razen de gedachtes over het aanstaande gesprek dagelijks door Bernadets hoofd. „Ik wil me op alle scenario’s voorbereiden, want ik heb er een verschrikkelijke hekel aan als mensen me vastlullen.”

Melanie, die tegenover haar zusje aan tafel zit, zegt: „Ik probeer die artikelen ook weleens te lezen, maar ik begrijp de helft niet. Bernadet gaat dan googlen , maar ik denk: ik ben bloemist, geen jurist.” Bernadet (ook bloemist): „En Mel is heel vergeetachtig. Die vergeet meteen wat ze gelezen heeft.”

Uitsterfbeleid

Er zijn amper woonwagenstandplaatsen bijgekomen sinds het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeentes in 2018 de opdracht gaf om te zorgen voor meer standplaatsen voor Roma, Sinti, en ‘reizigers’, de autochtone woonwagenbewoners. Dat blijkt uit een onderzoek dat demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) begin deze maand naar de Tweede Kamer stuurde. In 2020 waren er 26 meer standplaatsen dan in 2018, namelijk 8.854 verdeeld over 1.151 woonwagenlocaties. In een Kamerbrief noemt Ollongren de resultaten „teleurstellend”.

De aanleiding voor de opdracht aan gemeenten was een onderzoek van de Nationale Ombudsman uit 2017. Daarin stelde hij het tekort aan woonwagenstandplaatsen aan de kaak én oordeelde hij dat het voeren van een ‘uitsterfbeleid’ voor woonwagenkampen in strijd is met de wet. Gemeenten die zo’n uitsterfbeleid hanteren, creëren geen nieuwe woonwagenstandplaatsen en heffen bestaande op – bijvoorbeeld bij het overlijden van een woonwagenbewoner. Vaak doen ze dat uit angst dat woonwagenkampen vrijplaatsen worden waar criminaliteit welig tiert. Hoeveel gemeenten dit beleid hanteren is niet bekend, maar tussen 1998 – toen er 9.600 standplaatsen in Nederland waren – en 2020 verdwenen er zo’n 750 standplaatsen. En dat terwijl er in 1998, het laatste meetjaar, al een tekort was van minstens 2.500 standplaatsen volgens het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting.

Het onderzoek van de Ombudsman stemde de zussen in eerste instantie hoopvol. „Maar inmiddels weten we: je recht hebben, is iets anders dan je recht krijgen”, zegt Melanie.

Waar de meeste schoenen staan

Het kleine familiekamp ligt ingeklemd tussen de autoweg, de Bergsche Maas, en uitgestrekte weilanden – waar de vader van Melanie en Bernadet, Anton Duister (52), met zijn metaaldetector regelmatig zilver uit vroegere eeuwen vindt. Er zijn zeven standplaatsen en vijf woonwagens. De wagen van de ouders van de zussen is bekleed met kunststof die lijkt op witgeschilderde bakstenen. Aan de achterkant kun je eronder kruipen, dan zie je de wielen zitten. Maar weg uit Heesbeen, dat wil de familie nooit meer.

Toen Melanie tien was, klom ze vaak uit het raam van de woonwagen, ’s ochtends in het weekend als haar ouders en Bernadet nog sliepen. Dan ging ze in haar pyjama koekjes soppen bij haar grootouders in de woonwagen. En als haar moeder haar later in de ochtend kwam zoeken, trof die Melanie staand op haar paard aan, net als Pippi. Tegen die tijd was Bernadet ook uit bed, met een licht ochtendhumeur.

Kippenren waar de opa van Melanie en Bernadet zijn eieren haalt. Hij maakt zich druk om het lokale woonbeleid. „Die standplaatsen worden gewoon onteigend.” Het woonwagenkamp in Heesbeen, ten westen van Den Bosch. Vijf wagens staan op het kleine familiekamp, dat ingeklemd ligt tussen de N267 en de Bergsche Maas.

Tegenwoordig slapen Melanie en Bernadet graag uit in het weekend. Maar tegen een uur of elf worden ze meestal gewekt door hun tante Annie Geven (64), die met haar man Frans Geven (65) in de woonwagen achter die van de familie Duister woont. „Liggen jullie nog op jullie nest?! Kom er eens uit, de koffie is klaar!”

Die koffie is dan gezet door hun moeder, Henka Duister. In de loop van de ochtend zal ze nog meer potten zetten. Het hele kamp kijkt in het weekend bij welke woonwagen de meeste schoenen voor de deur staan. Daar gaan ze naar binnen om een bakkie te doen.

En zo lopen de bewoners van het woonwagenkamp de hele dag bij elkaar in en uit. ’s Avonds wordt er steevast te veel eten klaargemaakt; je weet nooit wie bij wie aanschuift.

Nieuwe hoop

Melanie en Bernadet weten zeker dat ze doodongelukkig zullen worden als ze ergens anders moeten wonen dan op het familiekamp in Heesbeen. Al in 2017 dienden ze bij de gemeente Heusden een aanvraag in voor het huren van de twee lege standplaatsen. De vakken staan leeg, omdat twee neven zijn verhuisd naar een huis. Zij hadden zich laten uitkopen door de gemeente, die had beoordeeld dat de wagens op het woonwagenkamp te dicht op elkaar stonden en het kamp niet brandveilig was.

Als antwoord op hun aanvraag kregen de zussen een brief van de gemeente waarin stond dat ze geen nieuwe woonwagenstandplaatsen meer verhuurt en daarom ook geen wachtlijst bijhoudt.

Later in 2017 verscheen, na vele klachten over een tekort aan standplaatsen van woonwagenbewoners uit het hele land, het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Vervolgens, in 2018, gaf het ministerie gemeenten de opdracht om meer standplaatsen te creëren. Melanie en Bernadet kregen nieuwe hoop. Die was ook gebaseerd op hun ontdekking dat woonwagens, volgens de landelijke brandveiligheidsregels, in groepjes van maximaal vier dicht op elkaar mogen staan. In september 2020 dienden de zussen per brief opnieuw een aanvraag in bij de gemeente voor het huren van de twee lege standplaatsen.

Het ‘antwoord’ van de gemeente volgde anderhalve week later: ze liet een takelwagen komen die twee grote, betonnen rioolbuizen voor een van de lege standplekken legde. Op de andere standplaats stond een caravan, en de gemeente vreesde dat die bewoond zou gaan worden. Uit voorzorg blokkeerde ze de lege standplaats ertegenover. Maar Anton Duister was de caravan enkel aan het opknappen, en niet van plan zijn dochters er te laten wonen, vertelt hij.

De familie Duister schakelde de hulp in van Sabina Achterbergh – voorzitter van de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland. Zij belde en mailde de gemeente, en na een dag liet deze de rioolbuizen verwijderen. Sindsdien helpt Achterbergh de zussen in hun strijd om de standplekken.

Begin december nodigt de gemeente de zussen uit voor een gesprek, maar Achterbergh adviseert hen daar nog niet op in te gaan, en te wachten totdat ze antwoord hebben op vragen die ze de gemeente eerder hebben gemaild. Ze willen bijvoorbeeld alvast weten of de gemeente eventueel bereid is om de standplaatsen aan hen te verhuren. De familie Duister praat erover terwijl in de woonwagen SBS6 op staat. Melanie en haar vriend Ruud Bonné (28) zijn net gearriveerd en eten de ham-kaasmacaroni met kroepoek die nog over is van het avondeten. Anton, Henka, en Bernadet zitten te roken. Ze hebben alle drie hun eigen asbak.

„Het maakt me echt niet uit hoe mijn wagen eruit komt te zien”, zegt Melanie, terwijl ze een hap macaroni neemt.

Bernadet: „Als er wielen onder zitten, vind ik ’t allemaal goed.”

„Als de wagen maar niet zo’n heel grote is met een extra verdieping.”

„Het moet geen paleis worden, maar ik houd wel van kitsch.”

„Ik vind de Action- en Ikeastijl hartstikke leuk. Als het er gewoon een beetje gezellig uitziet, maar niet te duur is, dan vind ik het goed. En ik houd van wit of zandkleur; ik wil geen felle kleuren.

„Ik vind landelijk echt afschuwelijk. Ik wil gewoon alles in hoogglans, messing en goud.”

Bernadet Duister

Bernadet Duister

Melanie Duister

Bernadet en Melanie Duister

Henka komt van een groot woonwagenkamp in Den Bosch. In 1978 – Henka was acht jaar – kwamen haar ouders met hun vijf kinderen naar Heesbeen. De familie streek er neer met twee woonwagens. Later werd het kamp uitgebreid naar zeven standplaatsen. Ook kocht de gemeente een stuk grond naast het kamp over van de kerk en beloofde de familie dat deze grond later gebruikt zou kunnen worden voor verdere uitbreiding van het kamp. Die belofte is alleen nooit op papier gezet en de gemeente zegt nu dat er geen vakken gemaakt kunnen worden op de grond. „En mijn vader was zó blij toen dit kamp officieel geopend werd. Hij had zelfs een orgel laten komen”, vertelt Henka terwijl ze een trek neemt van haar sigaret.

‘Ze moeten toegeven!’

Melanie stapt de woonwagen van haar opa binnen, het is half december. „Kom maar binnen met je knecht!”, zingt Henk (88), die aan de keukentafel zit.

„Moet je het raam niet openzetten, opa? Even doorluchten.”

„Waarveur?”

„Om door te luchten! Zodat je zuurstof krijgt!”

„Dat ik een ziekte krijg?”

„ZUURSTOF.”

„Nee, ik krijg geen zuurstof.”

„Nee, omdat het raam dicht is.”

„Ik krijg zuurstof van m’n eigen genoeg.”

Melanie zet de waterkoker aan om thee te maken. Door het keukenraampje met gehaakte gordijntjes kijkt ze naar de weilanden. In de woonwagen hangen veel familiefoto’s. Aan de wanden is wel plek voor iedereen.

„Die standplaatsen worden gewoon onteigend van die kinderen”, zegt Henk. Hij wijst driftig in de richting van de lege plaatsen en dan naar Melanie.

„Maar dat is niet persoonlijk bedoeld”, zegt Melanie, terwijl ze de thee op tafel zet en tegenover Henk gaat zitten. „De gemeente scheert alle woonwagenbewoners over één kam. Wij werken hard en verdienen die plekken gewoon.”

Henk slaat met zijn hand op tafel. „Daarom mot de gemeente die toestemming geven!”

„Ja, maar de wethouder gaat waarschijnlijk zeggen dat het niet brandveilig is”, zegt Melanie fel. „Als de gemeente iets vindt waardoor ze ons misschien geen vakken hoeft te geven, zal ze het gebruiken.”

„Ze moeten toegeven! Ze moeten jullie de kans geven!”

„Daarom vechten we er nu voor!”

Potje antidepressiva

Het wordt januari, Melanie en Bernadet blijven wachten tot Achterbergh tijd heeft om samen met hen en de gemeente een datum te prikken voor het gesprek. De gemeente heeft antwoorden op de vragen van de zussen gemaild. Zo schrijft ze dat ze nog niet wil laten weten of de zussen kans maken op de plekken. „Ik heb Sabina nog wel een berichtje gestuurd en toen antwoordde ze dat ze heel druk was met het helpen van woonwagenbewoners bij wie de politie onterecht is binnengevallen”, zegt Bernadet. De zussen wachten liever langer op het gesprek, dan dat Achterbergh met al haar expertise er niet bij kan zijn.

In een gewoon huis ben je echt alleen, alleen, alleen Bernadet Duister

Intussen staan de levens van Melanie en Bernadet stil. Ze willen beiden gaan samenwonen met hun vriend. Melanie wil kinderen. „Ik wil mijn kinderen laten opgroeien op het kamp en nergens anders”, zegt Melanie. „Ik ben niet alleen opgevoed door mijn ouders, maar ook door mijn opa, oma, ooms, en tantes. Voor mijn kind wil ik hetzelfde.”

Bernadet: „In een huis ben je gewoon echt alleen. Echt alleen, alleen, alleen. Dan kunnen ze mij een potje antidepressiva sturen. Als ik in een huis zit en ik pleur mijn raam open en roep: ‘Koffie!’ dan zegt de hele straat: ‘Daar heb je die gek weer.’ ‘Ja, sorry, niemand?! Oké! Dan gooi ik de koffie wel weer weg.’” Een week later klinkt er luide muziek door de woonwagen.

„De wagen waarin ik eens ben geboren, waar mijn wiegje vroeger heeft gestaan, daaraan heb ik heel mijn hart verloren. Soms met een lach, maar ook een traan. Voor geen geld en geen juwelen, voor geen goud of diamant, zou ik ergens willen leven waar mijn hart niet naar verlangt.”

Veiligheid en geluidsnormen

Begin februari zitten de zussen tegenover wethouder Kees van Bokhoven. Virtueel, want door het coronavirus is een afspraak op het gemeentehuis niet mogelijk. Ook Sabina Achterbergh is aanwezig. Van Bokhoven begint over brandveiligheid. De zussen zeggen dat voor woonwagens andere brandveiligheidsregels gelden dan voor huizen. „Ja, maar de gemeente Heusden vindt brandveiligheid heel belangrijk”, zegt de wethouder.

Melanie en Bernadet geven aan dat ze bereid zijn om hun woonwagens smaller en brandwerend te laten maken, maar dan begint Van Bokhoven over nieuwe geluidsnormen. Hier zou het woonwagenkamp niet aan voldoen door de autoweg die ernaast ligt. Daarom mogen er geen nieuwe woonwagens worden neergezet, zegt de wethouder. „Dan willen we het geluid eerst laten meten door een onafhankelijk bedrijf”, zegt Melanie. Bovendien, zeggen de zussen, zijn ze gewend aan het geluid van de weg. En ze zouden hun wagens kunnen isoleren.

Na ferme woorden van Achterbergh en gezucht van Van Bokhoven (tegen Achterbergh: „Ja, ben je klaar?”), belooft de wethouder dat hij de kwestie zal voorleggen aan de gemeenteraad. In april of mei.

“Wéér wachten”, zegt Melanie na het gesprek. Ze praat zachter en langzamer dan normaal. „Hoe lang gaat dit nog duren? Tot we vijftig zijn? Tot we leeggezogen zijn en het opgeven?”

Vorige week is het besluit van de gemeente gevallen: ze gaat „onderzoeken” of het kamp uitgebreid kan worden met nieuwe standplaatsen. De twee lege woonwagenstandplaatsen blijven leeg. Brandveiligheid staat voorop.

Woonwagenbeleid Van 1918 tot nu 1918 tot midden jaren zestig. In 1918 wordt de eerste Woonwagenwet ingevoerd. De wet zorgt ervoor dat bewoners niet meer zomaar overal hun wagen kunnen neerzetten. En de wet leidt er ook toe dat woonwagenbewoners niet meer worden weggejaagd door gemeenten, wat voorheen vaak gebeurde. Eind jaren zestig tot begin jaren zeventig. In 1968 komt er een nieuwe Woonwagenwet met als doel: het „wegwerken” van „achterstanden” bij woonwagenbewoners. Ze krijgen een trekverbod en worden verdeeld over vijftig grote, regionale kampen. Elk kamp krijgt onder meer een lagere school, een maatschappelijk werker, en een dokterspost. Eind jaren zeventig tot eind jaren negentig. De grote, regionale woonwagenkampen worden gesloten en er komen kleinere kampen voor in de plaats, dichterbij de gemeentekernen. De gedachte achter dit beleid is dat woonwagenbewoners zo beter aansluiting vinden bij niet-woonwagenbewoners. Eind jaren negentig tot eind jaren tien. In 1999 wordt de Woonwagenwet afgeschaft. Voortaan zijn woonwagenbewoners geen aparte huisvestingsdoelgroep meer. De nadruk komt te liggen op handhaving, uit angst voor criminaliteit op woonwagenkampen. Sommige gemeenten voeren een ‘uitsterfbeleid’: ze creëren geen nieuwe woonwagenstandplaatsen en heffen bestaande op – bijvoorbeeld bij het overlijden van een woonwagenbewoner.

Wethouder Heusden ‘Unieke woonwens’

Volgens wethouder Kees van Bokhoven voert gemeente Heusden geen ‘uitsterfbeleid’ voor woonwagenkampen. Vier standplaatsen zijn „in goed overleg met de woonwagenbewoners opgeheven”, vanwege brandveiligheid. „De gemeente heft standplaatsen niet per definitie op als ze vrij komen. Heusden wil ze graag in stand houden.” De gemeente wil onderzoeken of ze nieuwe standplaatsen kan creëren voor de zussen Duister, maar spreekt wel van een „unieke woonwens”. Er zijn jarenlang geen nieuwe standplaatsen bijgekomen. „Er was heel lang geen vraag naar.” De wethouder noemt het verhuren van standplaatsen „geen core business van de gemeente”.

