Wat de duurzaamste supermarkt is? Dat is niet te zeggen

Supermarkten doen te weinig om de verkoop van duurzaam voedsel te stimuleren. Ekoplaza doet dit nog het beste, Albert Heijn is het meest transparant. Dat stelt stichting Questionmark, na analyse van het assortiment, de reclamefolders en online informatie over behaalde duurzaamheidsdoelen.

Maar de ‘Superlijst’ van Questionmark laat eigenlijk vooral zien wat níét bekend is, bijvoorbeeld over de aanpak van plastic verpakkingen of over de vleesconsumptie. Het gebrek aan transparantie van supermarkten maakt het moeilijk te beoordelen hoe duurzaam ze in werkelijkheid zijn.

Supermarkten onderschrijven het Klimaatakkoord en het Nederlandse deltaplan dat de biodiversiteit moet herstellen. Desondanks laten ze te weinig concrete doelen en resultaten zien, volgens Questionmark, dat vijf thema’s onderzocht: plantaardig versus vlees, ‘natuurinclusieve’ landbouw, verpakkingen, ontbossing en viskeurmerken.

Vlees blijft dominant

Supermarkten melden bijvoorbeeld wel dat ze het klanten „gemakkelijk willen maken minder vlees te eten” (Jumbo) of dat „een plantaardige leefstijl voor iedereen betaalbaar” moet zijn (Lidl), maar ze zeggen vervolgens niet welk deel van het assortiment plantaardig zou moeten zijn.

Vlees blijft dominant in folders en in de verkoop, hoewel het aanbod van vleesvervangers wel groeit. Regionaal en natuurinclusief geproduceerd voedsel is nog niet de standaard in de supermarkt.

Alleen Albert Heijn geeft cijfers over het aandeel van biologisch in huismerken en in versproducten van Nederlandse bodem. Bij die supermarkt is 5,9 procent biologisch, meer dan de gemiddelde 3 procent van de andere supermarkten (uit ander onderzoek).

Of supermarkten op schema liggen bij het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, valt moeilijk te beoordelen. In 2025 moet dat 20 procent minder zijn dan in 2017, spraken supermarkten onderling af. Alleen Albert Heijn geeft cijfers waaruit blijkt dat het voorloopt op de planning. Questionmark twijfelt aan de betrouwbaarheid van de cijfers van Superunie (de koepel van onder andere Vomar, Deen en Coop).

Over de verkoop van vis zijn de onderzoekers het meest positief. Het grootste deel van de supermarktvis beschikt inmiddels over het keurmerk MSC of ASC voor duurzaam gevangen vis. Bij vis in blik of verwerkt in andere producten, zoals pizza, zou dat aandeel nog wel omhoog kunnen.

Lees ook: Kun je de supermarkt op zijn groene ogen geloven?

Supermarktorganisatie CBL zegt in een korte verklaring zich niet te herkennen in de bewering dat het stimuleren van duurzaam voedsel niet zichtbaar genoeg is. „Dat doet geen recht aan de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet. De branche is op alle onderzochte vlakken actief.”

CBL uitte eerder kritiek op Questionmark, dat vooral het halflege glas „met een laagje azijn” zou laten zien. Questionmark zegt te streven naar „een wereld waarin mensen gezond leven, op een gezonde planeet, met respect voor alle mensen en dieren” en wil „bijdragen aan verandering van het voedselsysteem”. Het onderzoek naar duurzaam voedsel wordt mede gefinancierd door Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Mighty Earth.

Algemene doelen

Zoals Questionmark meldt, zijn veel doelen niet gekwantificeerd, en dus niet meetbaar. Dat geeft ruimte aan supermarkten om zelf invulling te geven aan algemene doelen als „het ondersteunen van de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon” (Albert Heijn).

Supermarkten zijn voor het halen van hun doelen bovendien soms afhankelijk van internationale afspraken en handelsstromen, zoals bij soja en palmolie. Het grootste deel van de soja in de supermarkt is gecertificeerd met een keurmerk, ook soja die indirect via veevoer in vlees, zuivel en eieren terechtkomt. Questionmark vindt dit echter onvoldoende: de certificaten zijn geen garantie dat de gebruikte soja niet uit recent ontbost gebied komt.

Veel bedrijven kiezen ervoor om data die zij concurrentiegevoelig vinden voor zichzelf te houden. Dat Ekoplaza het beste scoort, is niet verwonderlijk: dit is de enige supermarkt in het onderzoek die uitsluitend biologische producten verkoopt. Albert Heijn werd tweede doordat deze supermarktketen de meeste informatie over duurzame bedrijfsvoering deelde. Welke minder gunstige informatie Albert Heijn niet deelt en hoe duurzaam de andere supermarkten in werkelijkheid zijn, valt uit dit onderzoek niet af te leiden.

Ook is het de vraag of de cijfers van supermarkten vergelijkbaar zijn, zoals onderzoekers zelf bijvoorbeeld bij 'biologisch' zeggen. En begrippen als ‘lokaal’ zeggen weinig zonder een eenduidige definitie. Tot slot geeft de Superlijst geen totaaloverzicht van alle supermarkten en behandelt het lang niet alle kwesties. Onderdelen als de CO 2 -uitstoot, voedselverspilling of dierenwelzijn blijven buiten beeld.

De conclusies van het onderzoek raken aan de vraag wie verantwoordelijk is voor duurzame consumptie. Supermarkten laten die keuze het liefst aan de consument. Maar volgens Questionmark en de aangesloten natuurorganisaties betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen dat supermarkten een niet duurzame keuze moeilijker moeten maken. Bijvoorbeeld door niet meer te stunten met goedkoop vlees.