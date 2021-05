Wapen tegen kinderporno nog effectiever

Directrice Arda Gerkens van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) kan zich bijna niet inhouden. In een speciaal beveiligde ruimte van een datacentrum in de buurt van Schiphol huist het beste wapen in haar strijd tegen online kinderporno. Als de deur van het slot gaat, krijgt het apparaat – een kluwen kabels, knipperende lichten en ijzer – bijna een omhelzing. „Je praat maanden over iets”, legt Gerkens achteraf uit. „Het blijft een hoop lucht. Maar dáár gebeurt het. Daar zitten die hashes, die vingerafdrukken van het meest heftige kinderpornografische materiaal, in.”

Deze ‘hashcheckserver’ is de ijverigste analist van het EOKM en heeft sinds donderdag meer vermogen. De computer bekeek in 2020 al achttien miljard plaatjes, leest het jaarverslag van het EOKM. Zeven miljoen keer waarschuwde het apparaat voor ‘CSEM’, Child Sexual Exploitation Material. De computer vergelijkt geen plaatjes met elkaar maar hashes: een soort digitale vingerafdruk, voor iedere afbeelding uniek. Aangesloten websites kunnen zo razendsnel checken of plaatjes op hun servers voorkomen in aangesloten databases van bekende kinderporno, afkomstig van bijvoorbeeld de Nederlandse politie.

Donderdag presenteerde het EOKM, in het bijzijn van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA), nieuwe mogelijkheden. Geschonken apparatuur van technologiebedrijf Cisco en kunstmatige intelligentie moeten het EOKM en de hashcheckserver nog effectiever maken.

Achterstand weggewerkt

Tijdens de presentatie in een hal van datacentrum Maincubes blikt Gerkens eerst terug. Het kinderpornomeldpunt had tot voor kort een flinke technologische achterstand. Analisten van het EOKM knipten en plakten hyperlinks uit meldingen, controleerden via hun browser of daar echt strafbaar materiaal stond, en bekeken vervolgens op wiens server de afbeeldingen stonden, om hen aan te sporen het plaatje te verwijderen. „Soms leek er geen einde aan te komen”, memoreert Gerkens. „We zagen de stroom meldingen alleen maar groeien.”

Sinds afgelopen najaar is de achterstand van zo’n dertig- tot veertigduizend meldingen weggewerkt. Dat is voor een groot deel te danken aan minister Grapperhaus, die van de strijd tegen kinderporno een speerpunt van het kabinet maakte, zegt ze. „Iedereen gaat toch een beetje harder lopen als de minister betrokken is. ”

Dankzij steun van het ministerie kon het EOKM de hashcheckserver laten ontwikkelen en het werk van analisten voor een groot deel automatiseren. Nu wordt daar kunstmatige intelligentie aan toegevoegd, geleverd door PwC. „Een algoritme herkent of er personen op een afbeelding staan, kan leeftijden en de mate van naaktheid schatten. Zo kan van tevoren al een schifting gemaakt worden.”

Niet meer het lachertje

De hashcheckserver kon voorheen alleen volledig identieke plaatjes detecteren, maar op de apparatuur van Cisco werkt de software zelfs als de foto een afwijkend formaat of kleur heeft. Het EOKM hoopt uiteindelijk dat analisten zo min mogelijk afbeeldingen zelf moeten bekijken. Andere kinderpornomeldpunten tonen interesse in de techniek, zegt Gerkens. „We gingen van het lachtertje van Europa naar de partij waar iedereen nu naar kijkt.”

Nederland is, ook vanwege de grote hostingindustrie, na de Verenigde Staten de grootste vindplaats van digitaal kinderpornografisch materiaal ter wereld. Het EOKM ontving vorig jaar ongeveer 750.000 meldingen. In iets minder dan de helft van de gevallen ging het echt om CSEM.

Alle kinderporno van het internet verwijderen zal lastig worden, zegt Grapperhaus na afloop. „Je kunt nooit alles voorkomen. We moeten weer terug naar een heel klein, overzichtelijk getal.”

Naast de versterking van het EOKM maakte Grapperhaus ook afspraken met Nederlandse hostingbedrijven. Als zij eenmaal door het meldpunt gewezen zijn op kinderpornografisch materiaal op hun servers, beloofden zij binnen 24 uur op te treden. Onderzoekers van de TU Delft kregen de opdracht bij te houden of bedrijven daarin slaagden. Voor nalatige bedrijven volgde „naming and shaming”. „Dat werkte wel”, zegt Grapperhaus. Voor de handvol overgebleven slechte of nalatige hostingbedrijven, bereidt Grapperhaus wetgeving voor. Gerichte actie tegen die bedrijven is nog onvoldoende mogelijk in „ons analoog ingerichte rechtssysteem”, zegt hij. „Vandaag zit zo’n club op plek X, morgen weer op plek Y. Er wordt enorm veel doekoe opgehaald.”