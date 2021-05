VN-onderzoek naar mensenrechtenschendingen Israël en Palestina

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gaat onderzoek doen naar mogelijke mensenrechtenschendingen in Israël en Palestina tijdens de oplaaiing van geweld eerder deze maand. Dat heeft de raad donderdag bekendgemaakt tijdens een speciale bespreking over de ontwikkelingen in de regio. 24 lidstaten stemden voor het onderzoek, negen tegen en veertien - waaronder Nederland - onthielden zich van stemming. Het is vooralsnog onduidelijk wat het VN-onderzoek voor gevolgen kan hebben.

Een aantal onafhankelijke wetenschappers krijgt een breed mandaat om onderzoek te doen naar mogelijke mensenrechtenschendingen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en in Israël. Eerder deze maand zei de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN Michelle Bachelet al dat zowel Hamas als het Israëlische leger zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden, door burgers als doelwit te gebruiken.

Israël reageerde donderdag woedend op de aankondiging van het VN-onderzoek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land spreekt tegenover persbureau Reuters van een „moreel failliet” en premier Benjamin Netanyahu stelt dat de aankondiging blijk geeft van een „flagrante anti-Israëlische obsessie” van de Mensenrechtenraad. Het land verzet zich al langer tegen bemoeienis vanuit de VN. De Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot van Israël, zijn evenmin blij met het onderzoek. De Amerikaanse afvaardiging bij de VN in Genève stelt dat „deze actie de geboekte vooruitgang in gevaar dreigt te brengen”. Vermoedelijk wordt hiermee gedoeld op vredesbesprekingen tussen Israël en Palestina.

Een woordvoerder van Hamas zegt het onderzoek tegenover Reuters juist te verwelkomen en te hopen dat Israël wordt gestraft. De speciale bijeenkomst in de Mensenrechtenraad vond plaats op verzoek van Pakistan en het voorstel voor het onderzoek kwam van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC).

Tussen 10 en 21 mei laaide het geweld tussen de Palestijnse militie Hamas en Israël weer op. In deze periode zijn volgens persbureau AFP 254 Palestijnen gedood door Israëlische aanvallen, onder wie tientallen kinderen. In Israël kwamen twaalf mensen om het leven door raketbeschietingen vanuit Gaza, onder wie twee kinderen.