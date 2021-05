Verrassende en schurende theaterervaringen op SPRING Festival

„Who is this? Who cares? Let it go. […] Who are you but all the hands that have held you?”, vraagt een aangename stem. De serie korte audiowerken Guided choreography for the living and the dead van Faye Driscoll, online te beluisteren in het kader van het SPRING Festival, weekt je los van je persoonlijke identiteit. Tussen ademhalingsoefeningen en opdrachten om je bewust te worden van je eigen lichaam zegt Driscoll ook stekelige dingen: ze evoceert én provoceert. Zo blijft new-agesentiment op afstand en ontstaat ruimte voor een unieke, intieme ervaring.

De balans die het festival dit jaar treft tussen online en fysieke werken levert een boeiend geheel op, waarin je heen en weer wordt geslingerd tussen de intimiteit van een online thuisbeleving en de collectiviteit van een theaterbezoek. Tussenposities zijn ook mogelijk: Allegedly van Mallika Taneja is bij voorbeeld een voorstelling die je weliswaar via Zoom beleeft, maar die door de bijzondere vorm toch aanvoelt als een groepsbeleving.

Een gesprek tussen twee vriendinnen over een ervaring met seksueel geweld wordt steeds onderbroken door een Grieks commentaarkoor van twaalf andere actrices. Waarom komt de vrouw nu pas, zestien jaar na dato, met de beschuldiging? Is haar verhaal wel geloofwaardig? En had ze zelf niet duidelijker haar grenzen moeten aangeven?

In de strijd tussen voor- en tegenstanders krijgt het publiek zelf ook dit soort vragen voorgeschoteld, die via een poll met ‘ja’ of ‘nee’ kunnen worden beantwoord. Taneja laat door de combinatie van discussie en de pijnlijke ondervraging en herbeleving die het slachtoffer ondergaat, zien hoe vijandig de samenleving nog altijd omgaat met slachtoffers van seksueel geweld.

Cultureel geheugen

Het hoogtepunt van deze SPRING-editie is The history of Korean western theatre van Jaha Koo. Net als in zijn vorige voorstelling deelt Koo het podium met Cuckoo, een pratende en zingende rijstkoker waarmee hij de geschiedenis van het Koreaanse theater bespreekt.

Die werd in grote mate bepaald door de kolonisatie door Japan in het begin van de twintigste eeuw: vanaf toen werden in het kader van ‘modernisatie’ alleen nog westerse repertoirestukken opgevoerd.

Zorgvuldig ontleden Koo en Cuckoo de impact van de culturele canon op (nationale en persoonlijke) identiteit. Hoe beïnvloedt ons culturele geheugen, dat grotendeels wordt vormgegeven door de kunst en dus ook het theater dat we maken, onze persoonlijke identiteit? En hoe had het (Zuid-) Koreaanse theater eruitgezien als het geen slachtoffer van cultureel imperialisme was geworden?

Koo analyseert niet alleen, hij biedt ook een alternatief. In een wonderlijke en bijzonder ontroerende combinatie van persoonlijke geschiedenis, nationale geschiedenis en folklore probeert hij zijn eigen theater uit te vinden. Met de hulp van zijn dementerende grootmoeder en de mythologische figuur Bibisae, die zowel mensen als herinneringen kan opeten, veegt hij het blad schoon zodat er iets nieuws kan ontstaan.

Festival SPRING Festival 2021, week 2. Gezien: 25/5 en 26/5, online en in Theater Kikker, Utrecht.