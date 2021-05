Trainer Zinedine Zidane vertrekt bij Real Madrid

Zinedine Zidane vertrekt als hoofdtrainer bij Real Madrid. Dat maakte de Madrileense clubleiding donderdagmiddag bekend in een verklaring. Volgens de club heeft Zidane zelf besloten om het trainerschap bij Real Madrid te beëindigen. De Fransman had nog een contract tot 2022 bij de club, waar hij eerder als speler grote successen bereikte.

De 48-jarige Zidane vertrekt voor de tweede keer als trainer van Real. In 2018 verliet hij de club vlak nadat hij de Champions League had gewonnen. Hij werd destijds opgevolgd door Julen Lopetegui en Santiago Solari, maar onder hun leiding waren de resultaten van de Madrilenen mager. In maart 2019 keerde Zidane daarom weer terug in stadion Bernabéu.

De Franse trainer begon sterk aan zijn tweede periode bij Real Madrid met een landstitel in 2020. Daarna ging het bergafwaarts met de prestaties. Dit seizoen eindigde Real als tweede in de Spaanse competitie, achter stadsgenoot en rivaal Atlético Madrid. In de Champions League versloeg Chelsea de Madrilenen in de halve finale.