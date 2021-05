Technologie is geen natuurkracht

Digitalisering dendert over ons, en over de maatschappij, heen lijkt het soms. Maar is digitalisering wel zo onvermijdelijk? Bepalen we dat niet gewoon zélf? En zijn de enorme datacenters daarvoor in het landschap wel echt nodig? Techpionier Marleen Stikker onderzoekt vanuit welke ideeën technologie is ontwikkeld en of die ideeën nog wel aansluiten op wat we willen. Zij ziet hoe een democratischer en rechtvaardiger internet aan het opborrelen is, en veel op zijn kop kan zetten de komende jaren.

