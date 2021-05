Syrische president Assad wint zoals verwacht omstreden verkiezingen

Zoals verwacht heeft de Syrische president Bashar al-Assad de omstreden presidentsverkiezingen gewonnen, meldt persbureau Reuters. Volgens de voorzitter van het parlement heeft hij ruim 95 procent van de stemmen gekregen en was de opkomst bijna 79 procent. Dit betekent dat Assad zich kan opmaken voor een vierde termijn van zeven jaar.

De verkiezingen zijn zeer omstreden omdat het regime van Assad allerlei regels heeft ingevoerd waarmee het voor de oppositie praktisch onmogelijk was om serieus mee te dingen naar de verkiezingswinst. Verschillende landen hebben de verkiezingen als „vrij noch eerlijk” bestempeld. Dit wordt tegengesproken door Assad die beweert dat zijn land een democratie is en hij simpelweg het populairst is.

Bashar al-Assad is sinds 2000 president van Syrië. Hiervoor werd het land decennialang met ijzeren vuist bestuurd door zijn vader Hafez al-Assad. Sinds 2011 verkeert Syrië in oorlog, die begon met een burgeropstand tegen de dictatoriale Assad tijdens de Arabische lente en is uitgemond in een verwoestende proxy-oorlog. Miljoenen Syriërs zijn het land de afgelopen jaren ontvlucht.

