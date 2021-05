Schrijver van Rupsje Nooitgenoeg overleden

De Amerikaanse kinderboekenschrijver en illustrator Eric Carle is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij maakte meer dan zeventig kinderboeken, maar is vooral bekend van de klassieker Rupsje Nooitgenoeg uit 1969, met The Very Hungry Caterpillar als originele titel. Die staat nog steeds bij veel mensen in de boekenkast. Carle verkocht wereldwijd in totaal meer dan 170 miljoen exemplaren van zijn kinderboeken.

Eric Carle werd in 1929 geboren in Syracuse in de Verenigde Staten, maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Duitsland. Daar maakte daar ook de Tweede Wereldoorlog mee. „Tijdens de oorlog waren er geen kleuren”, vertelde hij daar volgens persbureau ANP ooit over op de Amerikaanse radio. „Alles was grijs en bruin.” De boeken die hij later maakte kenmerkten zich juist door het kleurgebruik.

Zijn bekendste prentenboek Rupsje Nooitgenoeg gaat over een hongerig rupsje dat een week lang stevig blijft dooreten, daardoor heel groot en dik wordt en in een wonderschone vlinder verandert. „Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het een boek van hoop is”, zei Carle eens tegen de BBC over het langdurige wereldwijde succes van het boek. „Het is dat gevoel van hoop dat lezers van alle leeftijden aanspreekt.”

Rupsje Nooitgenoeg als uitdrukking

‘Rupsje Nooitgenoeg’ is ook een uitdrukking geworden. Zo bestempelde VVD-leider Frits Bolkestein in de jaren ’90 PvdA-minister Ad Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als ‘Rupsje Nooitgenoeg’, omdat hij almaar vroeg om meer budget. Maar in de afgelopen jaren werden in NRC ook onder meer de NS, de publieke omroep en de Rabobank ‘Rupsje Nooitgenoeg’ genoemd.

Naast Rupsje Nooitgenoeg maakte Carle ook onder meer de kinderboeken Vader Zeepaard, Beertje Bruin, wat zie je daar? en Papa, pak jij de maan voor mij?

Eric Carle overleed zondag in zijn huis in Northampton in de Amerikaanse staat Massachusetts. Zijn familie heeft de doodsoorzaak niet bekendgemaakt.