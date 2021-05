Rusland weigerde vluchten die Wit-Russische luchtruim wilden mijden

De Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Austrian Airlines heeft donderdag een vlucht van Wenen naar Moskou geannuleerd, omdat Rusland weigerde het toestel toe te laten tot zijn luchtruim als de route niet over Wit-Rusland zou gaan. Dat meldt persbureau AFP. Woensdag werd ook al een Air France-vlucht van Parijs naar Moskou geannuleerd, omdat Rusland de nieuwe aanvliegroute niet goedkeurde. De maatschappijen mijden het Wit-Russische luchtruim op advies van de Europese Unie. Wit-Rusland dwong dit weekend een vlucht met dissident Roman Pratasevitsj aan boord te landen in de hoofdstad Minsk. Pratasevitsj werd vervolgens opgepakt.

Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Russische weigering tot het luchtruim „onbegrijpelijk”. De Oostenrijkers vragen de Russische regering om opheldering over de situatie, die zij zien als een disproportionele reactie op de maatregelen die de EU heeft genomen naar aanleiding van de „wrede luchtkaping” van zondag. Ook benadrukt het ministerie dat alle vluchten over en naar Rusland zonder problemen doorgang moeten kunnen blijven vinden.

Bommelding boven Wit-Rusland

De ontwikkelingen in de strijd om het Europese luchtruim volgen elkaar de laatste dagen snel op. De EU riep maandag Europese luchtvaartmaatschappijen op niet meer over Wit-Rusland te vliegen en kondigde aan zowel het Europese luchtruim als alle Europese luchthavens te sluiten voor vliegtuigen uit Wit-Rusland. Inmiddels heeft het grootste deel van de EU-landen een landingsverbod afgekondigd voor Wit-Russische toestellen. Woensdagavond keerde een vliegtuig van de Wit-Russische staatsmaatschappij Belavia op weg naar Barcelona terug naar Minsk, nadat de Poolse luchtverkeersleiding de piloot informeerde dat het niet zou worden toegelaten tot het Franse luchtruim.

Zondag vloog de 26-jarige activist en journalist Pratasevitsj met een RyanAir-toestel van Athene naar Vilnius. Toen het vliegtuig in het Wit-Russische luchtruim vloog, nam de luchtverkeersleiding van dat land contact op met de piloten en claimde zij dat er mogelijk een bom aan boord was. Hoewel het erop lijkt dat de piloten de melding wantrouwden, kozen ze voor veiligheid en zetten het vliegtuig op advies van de verkeersleiding aan de grond in Minsk. Op het vliegveld werden vervolgens Pratasevitsj en zijn 23-jarige vriendin Sofia Sapega gearresteerd.

Beiden worden nu vervolgd voor het organiseren en deelnemen van protesten tegen de regering van de dictatoriale president Aleksandr Loekasjenko en kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De EU gaat ervan uit dat Wit-Rusland het vliegtuig met opzet heeft laten landen om zo de politieke opponenten van Loekasjenko op te kunnen pakken.