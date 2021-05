Poëzie op de vuilniswagen

Dat zie je niet vaak: een dichter die achter op de vuilniswagen meerijdt en daar zijn gedicht over de poëzie van het weggegooide zingzegt. Hij praat tussendoor met de vuilnismannen die hij helpt met zakken en grofvuil inladen. Hun opmerkingen neemt hij op in zijn gedicht.

Zulke poëzie, waarin de dichter in een videoclip straatinterviews organisch verweeft met zijn gedichten, en daarbij ook nog zijn eigen muziek onder de beelden zet – dat isuniek.

De dichter die dat doet is Nyk de Vries; samen met filmer Herman Zeilstra maakt hij de poëziefilmpjes. De Vries is Dichter van Friesland (Dichter fan Fryslân), zijn opdracht is poëzie onder de mensen te brengen. Friesvrezers – zoals Maarten van Rossem en zijn broer, die zich in Leeuwarden in hun tv-programma beklaagden over het feit dat Friezen soms informatie onvertaald, alleen in het Fries ergens bijzetten – hebben van De Vries niks te vrezen: al zijn gedichtenclips zijn ondertiteld en soms ook in het Engels. „Ik wil veel mensen bereiken, daarom lever ik de vertaling erbij”, vertelt De Vries (Noordbergum, 1971).

Daar houdt het niet op. Want het vuilnisgedicht ‘Asman/ Jiskeman’ is in twee varianten van het Fries: „Dou hoefst mar un sak open te skeuren enne ferhalen dwarrele de straat op.” Je hoeft maar een zak open te scheuren en de verhalen dwarrelen over straat, zegt hij daarin, en: „Seit wat ik futsmiet niet feul meer as wat ik bang bewaar?” Oftewel: zegt wat ik weggooi niet veel meer dan wat ik bang bewaar? Kenners zien meteen dat dit geen diep-Fries is, maar Liwwadders, het sappige stadsdialect uit de Friese hoofdstad. En dat klopt, want de Leeuwarder stadsdichter Anne Feddema heeft Nyk de Vries’ Fries („de ferhalen tûmelje de dyk op”) voor hem vertaald – het gedicht schreef hij ter ere van de stadsreiniging van Leeuwarden.

De Vries vertelt dat hij oorspronkelijk popmuzikant was, en zo tot de poëzie gekomen is. „Ik maak als ik mijn poëzie voorlees er graag muziek bij, dan kan je jezelf meer geven.” Die bijzondere mix in de video’s, waarin reacties van voorbijgangers ingevoegd worden, is toevallig ontstaan, aldus De Vries. Een „miks fan fiksje en echt” (mix van fictie en werkelijkheid), zo omschreef hij het in de Leeuwarder Courant, waar hij videoclips van jaren tachtig-muziek en van de Britse band Massive Attack (Unfinished Sympathy) als belangrijke inspiratiebron noemde voor de video’s. Dat zijn soms bijna korte speelfims, zoals die met het gedicht over familieruzies tijdens Kerst, eind 2020 sfeervol gefilmd rond de boot naar Schiermonnikoog: „Hoe komt it moarn/ Wat wordt het morgen” .

De Vries zal als Dichter fan Fryslân 2019/2021 acht poëzievideo’s in totaal maken, samen met filmer Zeilstra. Daarvan zijn er nu vijf af. Binnenkort wordt een nieuwe uitgebracht, zie dichtervanfryslan.nl.