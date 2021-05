Perfectionisme is vooral heel stressvol en eenzaam

Streven naar het beste resultaat is mooi, maar perfectionisme is voor niemand goed, zegt Marjon Bohré, auteur van het boek De perfectieparadox.

Hoe ontstaat perfectionisme?

„Voor een deel is het aanleg en karakter: perfectionisten zijn vaak consciëntieus en zorgelijk van aard. Daarnaast speelt opvoeding een rol. Als je als kind vooral aandacht kreeg wanneer je goede cijfers haalde – of juist veel negatieve aandacht bij slechte cijfers – leer je dat je goede prestaties moet leveren om te worden gewaardeerd. Een derde factor is dat kinderen gedrag van hun ouders overnemen. Dus als zij perfectionistisch zijn, is de kans vrij groot dat het kind dat ook wordt. En dan zijn er nog overbezorgde ouders, die hun kinderen proberen te behoeden voor alles wat mis kan gaan. Daardoor leert een kind dat het verkeerd is om fouten te maken en ontwikkelt het minder veerkracht om te kunnen omgaan met tegenslag.

„Perfectionisme is flink toegenomen in onze maakbare samenleving. We zijn gaan geloven dat we alles kunnen worden, als we maar ons best doen. Als je iets dus níét hebt bereikt, heb je er niet hard genoeg voor gewerkt. Op sociale media delen we vooral onze successen. Daardoor zijn we gaan geloven dat perfectie bestaat én bereikbaar is.”

Wat is daar zo erg aan?

„Naast een groeiend aantal burn-outs krijgen mensen er, zo blijkt uit onderzoek, ook lichamelijke klachten van: ernstige hoofdpijn, chronische stress, slaapproblemen en zelfs astma. Daarnaast ervaren ze minder verbinding met anderen, omdat ze zichzelf nooit helemaal durven laten zien. Werkgevers denken misschien dat perfectionistische werknemers beter werk leveren, maar het tegendeel is waar. Omdat perfectionisme onzeker maakt, hebben perfectionisten hebben vaker last van uitstelgedrag, gaan ze veranderingen uit de weg en zijn ze niet erg geneigd nieuwe dingen te proberen. Perfectionisme heeft dus een negatieve invloed op innovatie en creativiteit. Je kunt niet tot verbeteringen en nieuwe ontdekkingen komen, zonder te durven falen.”

Meer lezen

Hoogleraar Brené Brown moedigt de lezer aan om perfectionisme te laten varen, stress los te laten, en te vertrouwen op je intuïtie. Brené Brown, De moed van imperfectie. Laat gaan wie je denkt te moeten zijn. A.W. Bruna Uitgevers/Lev., € 20,99 Psycholoog en journalist Chantal van der Leest deelt wetenschappelijke inzichten en geeft tips om beter met perfectionisme om te gaan. Chantal van der Leest, Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn. Uitgeverij Business Contact, € 17,50

Hoe leer je het af?

„Het begint met je bewust worden van het feit dat we onszelf en elkaar allerlei ideale plaatjes voorspiegelen. Je kunt jezelf erin oefenen daar een realistischer beeld van te maken: iemand met een uitgebreid sociaal leven heeft écht niet met al die mensen een diepe verbinding. En zelfs iemand met veel contacten kan zich eenzaam voelen of niemand hebben bij wie hij zijn hart kan uitstorten.

„Een tweede stap is jezelf erin te oefenen je gedachten met wat meer afstand waar te nemen, door tegen jezelf te zeggen dat je gedachten niet per se de waarheid zijn. Je kunt ze ook voorstellen als een wolk in de lucht of een blaadje dat op een rivier meedrijft. Gedachten komen en gaan: we hebben er zo’n veertig- tot zestigduizend per dag. En ze zijn niet allemaal even behulpzaam.

„Vervolgens kun je dan je innerlijke criticus gaan beteugelen. Veel mensen leveren in hun hoofd voortdurend kritiek op zichzelf: 85 procent van de mensen is een stuk strenger tegen zichzelf dan tegen anderen. Dus vraag je eens wat vaker af wat je in bepaalde situatie tegen je kind of een goede vriendin zou zeggen. En wees dan net zo aardig tegen jezelf.

„Ook is het belangrijk te leren je grenzen beter te bewaken. Als je baas bijvoorbeeld vraagt of je een extra klus kunt doen, kun je zeggen dat je erover zult nadenken of er nog op terugkomt. Realiseer je dat ‘nee’ ook een prima antwoord is, zelfs als je wél tijd hebt. Je bent een ander geen verantwoording schuldig. Je hóéft niet altijd bereikbaar of beschikbaar te zijn.”