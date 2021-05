Onderzoek Fieldlab klaar: evenementen mogelijk

Kunnen we deze zomer weer los op een festival? Als het aan Fieldlab Evenementen ligt wel. Het samenwerkingsverband tussen de evenementenbranche, overheid en wetenschappers maakte donderdag na maanden onderzoek bekend dat evenementen onder voorwaarden weer veilig kunnen plaatsvinden. Fieldlab roept het kabinet nu op evenementen zo snel mogelijk weer toe te staan. „Onze branche wacht al maanden”, zei programmamanager Pieter Lubberts op een perspresentatie in Den Haag.

Fieldlab hield de afgelopen maanden 24 proefevents waar in totaal 60.000 bezoekers kwamen, die allen vooraf negatief werden getest. Bij evenementen als voetbalwedstrijden en het Eurovisie Songfestival werd het aantal contactmomenten tussen bezoekers gemeten. Op basis van die data, en cijfers over het aantal besmettelijke personen, zijn gerichte maatregelen per type evenement geformuleerd. Deze moeten generieke maatregelen vervangen, zoals de anderhalvemeterregel die voor veel organisatoren verlieslijdend is.

Fieldlab komt nu met aanbevelingen per risiconiveau uit het coronadashboard. Momenteel zit Nederland nog net in ‘zeer ernstig’. Daarom is het nu nog „niet raadzaam” bijvoorbeeld festivals te organiseren. Theaters en concertzalen zouden al wel weer op 50 procent van hun capaciteit kunnen draaien, met maatregelen als toegangstesten en mondkapjes.

Het kabinet is van plan de theaters volgende week weer te openen zonder testen vooraf, maar nog wel met de anderhalve meter en maximaal dertig personen in een zaal. Als theaters kiezen voor toegangstesten mogen ze meer publiek ontvangen.

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt nu snel. Als Nederland na ‘ernstig’ weer in het niveau ‘zorgelijk’ komt kunnen bepaalde evenementen volgens Fieldlab ook weer zonder test vooraf, zoals concerten met zittend publiek en zakelijke congressen. Voor sportwedstrijden, concerten waarbij het publiek staat en festivals wordt geadviseerd in die fase wel met toegangstesten te blijven werken, vanwege de grotere bezoekersaantallen, het zingen en schreeuwen en de vele bewegingen.

Kritiek op onderzoeksopzet

Het kabinet moet de aanbevelingen van Fieldlab nu inpassen in het al bestaande openingsplan. Voorlopig staat het toestaan van kleinere evenementen onder voorwaarden in de vierde stap van het openingsplan waarmee het kabinet versoepelt. Die stap is nu voor eind juni voorzien. Programmamanger Lubberts hoopt dat er sneller meer perspectief komt, ook voor de festivalzomer. „Het besluit moet nu heel snel genomen worden en dat kan ook.”

Op de Fieldlab-experimenten klonk recent ook kritiek. Het ‘Oranjefeest’ van Radio 538 in Breda werd afgelast omdat het zou plaatsvinden tijdens de piek van de derde golf. Wetenschappers hadden ook kritiek op de onderzoeksopzet, omdat een test achteraf niet verplicht was en een deel van de bezoekers die daarom niet liet afnemen. Ook zouden de onderzoeksprotocollen en tussentijdse resultaten niet tijdig zijn gepubliceerd.

De hoofdonderzoeker, hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss (Radboud Universiteit), verwierp die kritiek donderdag. „Er komen nog publicaties aan, maar wij hebben webinars gegeven, rapporten aan de politiek overhandigd. Wij hebben nu al meer gepubliceerd dan enige andere wetenschapper in een jaar gedaan zou hebben.”