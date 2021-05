OM eist in hoger beroep 20 jaar cel en tbs voor doodschieten Hümeyra

Het OM heeft donderdag in hoger beroep een gevangenisstraf van twintig jaar en tbs geëist voor het doodschieten van de zestienjarige Hümeyra Ergincanli. De 34-jarige verdachte, Bekir E. uit Rotterdam, werd in 2019 door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf en tbs wegens doodslag. De rechter achtte toen niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte rade - en dus moord. De familie van het meisje reageerde woedend op de uitspraak, volgens hen zou E. wel degelijk van plan zijn geweest om Hümeyra om het leven te brengen.

Hümeyra had in de zomer van 2017 kortstondig contact met de toen 32-jarige E. Nadat ze dit contact beëindigde, begon E. haar te stalken. Ook bedreigde hij haar meermaals met de dood. Op 18 december 2018 wachtte E. Hümeyra op bij haar school, waar hij haar in de fietsenstalling met zeven kogels doodschoot. De bewakingsbeelden van de school bewijzen volgens het OM overtuigend dat er sprake is van moord met voorbedachte rade.

Ook in eerste aanleg eiste het OM twintig jaar cel en tbs tegen E. Het gerechtshof doet op 25 juni uitspraak in het hoger beroep.

