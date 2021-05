NRC begint een experiment met voorgelezen artikelen

Elke dag vindt u de lees-voor-luisterknop bij een aantal artikelen. Via deze knop kunt u ook instellen om sneller of langzamer voorgelezen te worden. Op deze pagina vindt u alle verhalen die te beluisteren zijn.

Dit is NRC’s eerste experiment met ‘machine learning’, een vorm van kunstmatige intelligentie waarin een computer door extra data steeds beter in iets wordt. In dit geval: beter in het voorlezen van artikelen. Elke dag is het datateam bezig de stemmen te trainen en woorden beter uit te laten spreken. Daarin werkt het team samen met Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.

Zonder fouten zal het desondanks nog niet zijn. Daarom is dit vooralsnog een pilot van een maand, waarin elke dag drie tot vijf artikelen worden voorgelezen. Als de kwaliteit goed is en u als luisterende lezer deze extra functionaliteit waardeert, zal NRC het experiment uitbouwen en het voorlezen bij meer artikelen beschikbaar stellen.

Uw hulp is daarom heel belangrijk tijdens deze pilot. Meld als de robots gekke dingen zeggen of als Fenna of Maarten woorden niet goed uitspreken. Dat kan via de knop ‘Mail de redactie’ onderaan een artikel en klik dan op ‘Opmerking voorgelezen artikel’. Uw commentaar helpt NRC om de stemmen beter te maken.

Toegankelijkheid

NRC hoopt met deze nieuwe functie de typische NRC-journalistiek breder toegankelijk te maken voor mensen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld omdat ze slechtziend zijn. Daarnaast heeft het succes van de NRC-podcasts geleerd dat er ook veel andere mensen zijn die graag naar onze verhalen luisteren. Eerst moest je ervoor gaan zitten om NRC-journalistiek tot je te nemen, nu kan dat ook in de auto, tijdens de afwas of in bad.

Kortom, luister mee naar NRC. Op deze pagina vindt u alle voorgelezen artikelen.