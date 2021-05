Negen doden na schietpartij bij rangeerterrein San Jose

Door een schietpartij in de Amerikaanse stad San Jose zijn woensdag zeker negen doden gevallen. Een onderhoudsmedewerker bij een lokaal ov-bedrijf opende het vuur op collega’s na een bijeenkomst op een rangeerterrein voor lightrailtreinen (een soort tram). Toen de politie arriveerde, beroofde de schutter zichzelf van het leven, aldus de autoriteiten. Het negende slachtoffer overleed woensdagavond laat (lokale tijd) in het ziekenhuis. Er viel een onbekend aantal gewonden.

Wat het motief van de schutter was, was donderdagochtend nog niet duidelijk. Voorafgaand aan de aanslag op zijn collega’s zou de schutter zijn huis in brand gestoken hebben. Dat meldt de LA Times op basis van bronnen binnen de politie. De man werkte al ongeveer negen jaar op de werkplaats en was er sinds 2015 de onderhoudsmedewerker.

President Joe Biden spreekt van een „gruwelijke tragedie”. In een verklaring onderstreepte de president opnieuw dat het Congres haast moet maken om deze ‘epidemie van wapengeweld’ te beëindigen. Het recht om een vuurwapen te bezitten staat in artikel 2 van de grondwet in de Verenigde Staten, iets waar al jaren veel kritiek op is, maar wat ook wordt gezien als een grondrecht. Per staat wordt geregeld hoe dat grondrecht wordt ingevuld. Terwijl vooral Democratische en progressieve politici met regelmaat om strengere regelgeving vragen, wordt dit door conservatievere politici geblokkeerd.

Lees ook: Hoop op strengere wapenwet groeit