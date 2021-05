Nederland, Duitsland en Frankrijk willen strengere Europese techwetgeving

Terwijl in Brussel druk geschaafd wordt aan wetgeving die ‘Big Tech’ moet gaan beteugelen, komt een opmerkelijk verzoek uit Den Haag: mag het nog een onsje strenger? In een gezamenlijk visiedocument roepen Nederland, Duitsland en Frankrijk de Europese Commissie donderdag op harder op te treden tegen machtige technologiebedrijven. De onlangs gepresenteerde plannen daarvoor gaan volgens het drietal niet ver genoeg en zouden vooral strenger op overnames moeten worden.

De kritiek valt op, zeker omdat ze niet alleen van de twee machtigste EU-landen komt, maar ook het traditioneel liberale Nederland zich erbij heeft aangesloten. Nederland en Frankrijk zochten elkaar vorig jaar ook al op in de strijd tegen de almacht van grote techbedrijven. Nu de Europese plannen voor het reguleren van die bedrijven concreter worden, vrezen de drie dat voorgestelde wetgeving niet ver genoeg gaat en niet opgewassen is tegen toekomstige uitdagingen.

De Commissie publiceerde afgelopen december haar zogeheten ‘Digital Market Act’ (DMA): een pakket extra regels dat aan de machtigste digitale spelers, ook wel ‘poortwachters’ genoemd, moet worden opgelegd. Om te voorkomen dat grote bedrijven als Facebook en Amazon bijna absolute marktmacht verkrijgen en behouden, zouden ze aan extra toezicht en eisen moeten voldoen. Bijvoorbeeld de verplichting data te delen zodat de techgiganten die niet alleen voor zichzelf houden, of door het toegankelijk maken van bijvoorbeeld een betaaldienst voor derde spelers.

Maar daarbovenop zou de Commissie ook strenger moeten gaan toezien op overnames door deze bedrijven, vinden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Volgens de drie „ontbreekt het aan ambitie” op dit terrein. Grote bedrijven kopen om hun macht te versterken niet zelden kleinere spelers op, zodat hun monopolypositie steeds moeilijker te bevechten valt. Om die reden zouden volgens de drie landen álle fusies en overnames door ‘poortwachters’ moeten worden beoordeeld door een EU-toezichthouder. Ook als bij zo’n overname op het oog economisch weinig voorstelt – de waarde kan immers ook in cruciale nieuwe technologie of gebruikersdata zitten.

Grotere rol voor toezichthouders

Op de voorgestelde definitie van poortwachters hebben de drie ook kritiek: die kan scherper, om te garanderen dat álle machtige techbedrijven eronder vallen en tegelijk prioriteit kan worden gegeven aan de meest schadelijke praktijken. „De effectiviteit zit in de combinatie van maatregelen voor alle poortwachters én een flexibele aanpak per geval door gericht in te grijpen bij de allergrootste spelers”, aldus demissionair staatsecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) in een verklaring.

Ook moeten nationale toezichthouders, zoals in Nederland de Autoriteit Consument & Markt, in de wet een grotere rol krijgen. „Lidstaten moeten in staat blijven om nationale regels vast te stellen en te handhaven, waaronder de nationale mededingingswetgeving die van toepassing is op het gedrag van poortwachters,” aldus de drie. Eerder deze week werd duidelijk dat de Duitse toezichthouder een mededingingsonderzoek is begonnen naar Amazon en Google.

Lopende discussie

Met hun oproep willen de drie landen de lopende discussie over Europese techwetgeving voeden. Het pakket aan nieuwe regels wordt op dit moment beoordeeld door Europarlementariërs en door de EU-landen. Pas als beide een eigen positie hebben ingenomen, kunnen de onderhandelingen over de wetgeving van start gaan. Van het Europees Parlement is al duidelijk dat ze het pakket nog wel wat wil aanscherpen, maar onder lidstaten volgen nog fikse discussies, waarbij thuislanden van techbedrijven als Ierland en Luxemburg niet zomaar voor strengere regels zullen zijn. Om die reden kan het nog jaren duren voor de nieuwe regels daadwerkelijk zullen worden toegepast.