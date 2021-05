Meer problemen voor zeevogels op noordelijk halfrond

Zeevogelsoorten van het noordelijk halfrond hebben het moeilijker dan hun tegenhangers op het zuidelijk halfrond. Dat uit zich in verminderd broedsucces. Vooral noordelijke visetende soorten, zoals papegaaiduikers, hebben het zwaar. Omnivoren, die zowel vis als plankton eten, gaan in het noorden én het zuiden achteruit, maar de afname in het noorden is het sterkst. Dat schrijft een team van biologen in Science.

Mariene ecosystemen wereldwijd veranderen door diverse oorzaken: opwarming en daarmee gepaard gaande verzuring, vervuiling, overbevissing. Maar wetenschappers zien een asymmetrie tussen het noordelijk en het zuidelijk halfrond. In het drukker bevolkte noorden oefenen mensen meer druk uit op het onderwaterleven en zijn de gevolgen van klimaatverandering sneller merkbaar. In het zuiden bufferen de omvangrijke watermassa’s die verandering enigszins.

Om te onderzoeken welke gevolgen die asymmetrie heeft voor de zeevogels, bestudeerden de auteurs van 66 soorten wereldwijd de broedproductiviteit en het broedsucces en ‘broedfalen’ tussen 1964 en 2018: ze keken niet alleen hoeveel eieren die vogels legden, maar ook hoeveel jongen daadwerkelijk werden grootgebracht. Uit eerder onderzoek is bekend dat broedsucces nauw samenhangt met voedselbeschikbaarheid.

Sommige soorten, zoals de visdief, vliegen van het noorden naar het zuiden en terug. Omdat ze in arctische gebieden broeden, worden ze tot vogels van het noordelijk halfrond gerekend.

Overbevissing

De biologen verdeelden de zeevogels in drie groepen: visetend, planktonetend en omnivoor. Bij de visetende en omnivore soorten was er vooral op het noordelijk halfrond een afname in broedsucces. De planktoneters gingen in het noorden juist iets in broedsucces vooruit, terwijl er bij hen geen duidelijke trend te zien was op het zuidelijk halfrond.

Voor de afnames zijn diverse verklaringen mogelijk: zo kan overbevissing een rol spelen. Ook schrijven de auteurs dat opwarming zorgt voor stratificatie van het oceaanwater. Daardoor zou er in de bovenste laag minder mesozooplankton beschikbaar zijn. Dat dierlijke plankton, tussen de 0,2 en 20 millimeter groot, vormt een belangrijke voedselbron voor vissen, en die vissen worden op hun beurt weer gegeten door de zeevogels. „Vermoedelijk is het een combinatie van factoren”, zegt hoofdauteur Bill Sydeman van het Farallon Institute in Californië. „We verwachtten dat de omnivoren het goed zouden doen omdat ze een brede voedselkeuze hebben. Maar zij zoeken hun voedsel veelal in de bovenste 10 meter van het water. En daar is dus juist weinig te halen.”

Voorbeelden van zulke omnivore vogels zijn zeekoeten, drieteenmeeuwen en albatrossen, Omdat albatrossen op het zuidelijk halfrond leven, zou dat ook het verminderde broedsucces van de omnivore soorten aldaar kunnen verklaren.

Om de zeevogels op het noordelijk halfrond te beschermen zijn maatregelen tegen klimaatverandering van belang, al schrijft Sydeman dat er „op korte termijn ook andere initiatieven mogelijk zijn: minder overbevissing, minder plasticvervuiling.”