Malinese president en premier vrijgelaten na gevangenschap

De Malinese president Bah N’Daw en premier Moctar Ouane zijn donderdagochtend vrijgelaten door het leger. N’Daw en Ouane werden maandagnacht gearresteerd en vastgezet op de militaire basis Kati te noorden van de hoofdstad Bamako. Dat gebeurde na een poging van kolonel Assimi Goïta om de macht te grijpen in het West-Afrikaanse land. Inmiddels zijn de president en premier volgens de persbureaus weer vrijgelaten en teruggekeerd naar de hoofdstad Bamako. Het is niet bekend onder welke voorwaarden ze zijn vrijgekomen.

De directe aanleiding voor de arrestatie was een herschikking van twee ministersposten. De ontslagen ministers zouden het leger goedgezind zijn. Sinds september werd in Mali een overgangsregering gevormd door militairen en burgers tot de verkiezingen van volgend jaar, die dinsdag zijn bevestigd door kolonel Goïta. Het interim-kabinet kwam er na een militaire staatsgreep van Goïta. Het was de vierde coup in het land sinds de onafhankelijkheid in 1960.

Na de eerdere coup van Goïta eisten vijftien West-Afrikaanse landen dat de macht moest worden overgedragen naar de civiele regering. Nadat zij economische sancties eisten, beloofde de kolonel een interim-regering in te stellen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het incident van maandag wekte internationaal veel wrevel: de Verenigde Naties spraken in een gezamenlijke verklaring met de Europese en Afrikaanse Unie over een „staatsgreep”. Frankrijk dreigde met sancties als N’Daw en Ouane niet werd vrijgelaten.

