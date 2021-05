Macron vraagt Rwandezen om vergiffenis, maar biedt geen excuses aan

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag bij een bezoek aan de Rwandese hoofdstad Kigali het volk van Rwanda om vergiffenis gevraagd om de rol van Frankrijk bij de genocide van 1994. Dat melden internationale persbureaus. Macron sprak tijdens een bezoek aan het herdenkingsmoment van de genocide in Kigali. Wel benadrukte hij dat Frankrijk „geen medeplichtige” was in de genocide, waarbij naar schatting een miljoen Rwandezen, vooral Tutsi’s en gematigde Hutu’s, gedood werden door het Hutu-regime. De afgelopen tijd nam de druk op Franse excuses voor de slachtoffers toe, maar Macron nam dat woord niet in de mond.

Vorige maand concludeerde een onderzoekscommissie op basis van de archieven van oud-president François Mitterand dat Frankrijk een „zware verantwoordelijkheid” draagt in de aanloop naar de genocide. Het land steunde het Hutu-regime en zou „blind zijn gebleven” voor de voorbereiding van de volkerenmoord. Ook remde het Franse leger tijdens een humanitaire interventie, de zogenaamde Opération Turquoise, de opmars van het Tutsi-rebellenleger RPF en hielp het aanvoerders van de genocide ontsnappen naar buurland Zaïre, wat nu de Democratische Republiek Congo is. Ibuka, de vereniging voor overlevenden van de genocide, stelde daarop de mogelijkheid tot juridische vervolging te onderzoeken, zodat Frankrijk in de tussentijd excuses kon aanbieden.

Ook Macrons voorganger Nicolas Sarkozy bood nooit formeel excuses aan aan de Rwandezen. Wel gaf hij in 2010 toe dat Frankrijk een inschattingsfout heeft gemaakt. Na de toespraak van Macron zei Ibuka bij monde van voorzitter Egide Nkuranga tegen persbureau AFP „de afwezigheid van excuses te betreuren”.