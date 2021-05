Macron strijkt plooien tussen Frankrijk en Rwanda glad

‘Het is met nederigheid en respect dat ik vandaag aan uw zijde onze verantwoordelijkheid kom erkennen.” Met die woorden, uitgesproken bij het gedenkteken in Kigali waar 250.000 doden van de Rwandese genocide begraven liggen, deed de Franse president Emmanuel Macron donderdag de tot dusver diepste knieval over de rol van zijn land tijdens de gebeurtenissen van 1994.

Met zijn bezoek aan Rwanda hoopt Macron de gespannen verhoudingen met Kigali eindelijk recht te trekken. Het werd voorafgaand omschreven als „de slotfase van de normalisering van de Frans-Rwandese betrekkingen”, en het lijkt erop dat dit doel inderdaad is bereikt.

Rwanda heeft Frankrijk altijd mede verantwoordelijk gehouden voor de genocide van 1994, toen bijna een miljoen Rwandezen, voornamelijk van de Tutsi-minderheid, zijn afgeslacht. Parijs was destijds de trouwste bondgenoot van het regime van de Hutu-meerderheid dat het land sinds de onafhankelijkheid van België in 1962 controleerde.

Macrons bezoek aan Kigali is het eerste door een Franse president sinds Nicolas Sarkozy in 2010. Sarkozy gaf destijds al toe dat Frankrijk in 1994 een „inschattingsfout” heeft gemaakt door het Hutu-regime te blijven steunen, ook nadat duidelijk was dat dat regime juist de slachtpartijen had aangemoedigd en georganiseerd. Maar tot excuses kwam het niet.

‘Te lang de stilte laten prevaleren’

Ook Macron heeft geen formele excuses aangeboden. Wel zei hij dat Frankrijk „de plicht heeft om het deel van het leed te erkennen dat het de Rwandese bevolking heeft aangedaan door te lang de stilte te laten prevaleren boven het onderzoek naar de waarheid. Door de waarschuwingen van de meest lucide waarnemers te negeren heeft Frankrijk zich een verpletterende verantwoordelijkheid op de hals gehaald voor de spiraal van geweld, terwijl het die juist probeerde af te wenden.”

Macron volgt het door de Franse overheid bestelde rapport-Duclert dat in maart concludeerde dat Frankrijk „een verpletterende verantwoordelijkheid” draagt voor de genocide, maar dat het niet medeplichtig was aan die genocide. Frankrijk heeft zelf geen bloed aan de handen, aldus het rapport, wel is het blind gebleven voor de voorbereidingen van de genocide door de Rwandese partner.

Het blijft een rooskleurige voorstelling van de feiten. Maar de Rwandese president Paul Kagame heeft laten weten dat hij kan leven met die bevindingen, nadat een door Rwanda besteld rapport tot min of meer dezelfde slotsom kwam.

„Ondanks de kleine verschillen in hun conclusies, leggen deze rapporten een solide basis voor [..] een betere relatie tussen onze twee landen,” zei Kagame deze week in het tijdschrift Jeune Afrique. „Het heeft geen zin om tijd te verliezen met ruziën over de resterende 10 of 15 procent.”

Met Macrons bezoek moet ook een streep worden gezet onder la Françafrique, een term voor de vaak problematische verhouding tussen Frankrijk en zijn oud-kolonies in Afrika (en de tot de francofonie gerekende oud-Belgische kolonies).

Afrika was lang het exclusieve domein van de Franse president, het beleid werd rechtstreeks uitgestippeld door de Afrika-cel van het Elysée. Onder Mitterand werd die geleid door zijn zoon Jean-Christophe. Diens bijnaam, papamadit (‘papa m’a dit’) was hét symbool voor de betuttelende houding van Frankrijk in Afrika.

Evenwaardige partners

„Ja, la Françafrique is verleden tijd,” zei oud-president Sarkozy begin deze maand in een interview met het tijdschrift Le Point. „Want Frankrijk beschouwt zijn oud-kolonies niet langer als een wingewest. Vandaag zijn het onze evenwaardige partners.”

De Rwandese oppositie is minder tevreden over de verzoening tussen Parijs en Kigali. Victoire Ngabire en Bernard Ntaganda, twee opposanten die in de gevangenis zijn beland nadat zij zich kandidaat hadden gesteld tegen Kagame, omschrijven Macrons bezoek als een belediging voor het Rwandese volk.

„Het is duidelijk dat Macron niet langer wil praten over zaken die het Rwandees Patriottisch Front – dat het land met een ijzeren hand bestuurt – boos kunnen maken”, zeggen zij in een verklaring. Ze doelen op de partij van Kagame, de sterke man sinds 1994. „Blijkbaar zijn er voor Macron slechte dictators en goeie dictators.”