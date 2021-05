Lammergier zag de witte wieken te laat

Het karkas van de dode lammergier Angèle met zijn gps-tracker. Foto Vulture Conservation Foundation

Het is bijna half tien in de ochtend als de gps-zender van Angèle een alarmsignaal afgeeft: een rare beweging gevolgd door stilte. Hans Pohlmann krijgt de melding op zijn mobiel en kijkt meteen op Google maps. Als hij ziet dat Angèle zich naast een windmolen bevindt, weet hij: foute boel.

Angèle is een jonge lammergier, een mannetje, die in februari 2020 uit het ei kroop in gevangenschap in Tsjechië. Drie maanden later werd hij uitgezet in de Franse Alpen, geringd en voorzien van een gps-zendertje. En met een aantal in een bepaald patroon geverfde veren. Daardoor is hij van een afstand als Angèle te herkennen, tot hij met drie jaar een volwassen verenkleed heeft.

Angèle had helemaal niet in Nederland moeten zijn, zegt Pohlmann. Hij is voorzitter van het internationale Vulture Conservation Foundation, dat met allerlei programma’s bedreigde vogelsoorten probeert te behouden. Er is ook een programma voor lammergieren. Waarschijnlijk is Angèle, vernoemd naar een Franse berg, door de langdurige zuiderwind uit koers geraakt. Net als de lammergier Eglazine (vrouwtje) die een week geleden veel bekijks trok op de Lemelerberg (Overijssel) waar horden fotografen en vogelaars het enorme dier probeerden te spotten.

Eén wiek zwart

Eglazine (ook geringd en met gps-zender) zit inmiddels in Duitsland. Angèle had minder geluk. Hij is voor zover bekend de eerste lammergier die zich te pletter vliegt tegen een windmolen in Wieringerwerf (kop van Noord-Holland), maar vele andere (grote) vogels gingen hem voor.

„Het is onnodig”, zegt Pohlmann. „Door één wiek van de molen zwart te verven zorg je voor een contrast dat vogels afschrikt. En er bestaan systemen waarbij de molen automatisch tot stilstand komt als er een grote vogel aankomt. In Spanje wordt dat toegepast om te voorkomen dat vale gieren tegen de molens vliegen.” Bitter: „Het is een zinloze dood.” Net als Vogelbescherming Nederland hoopt hij dat er door de dood van de lammergier meer aandacht komt voor de mogelijkheden windmolens veiliger te maken voor grote vogels.

„Het kan dus vrij eenvoudig, maar er is veel onbekendheid. En vrees voor hoge kosten? Die vallen erg mee. Hopelijk komt er zo nog iets goeds voort uit dit drama.”

Hans Pohlmann met de dode lammergier Angèle. Foto Vulture Conservation Foundation

Relaxed in een boom

Pohlmann stapt woensdagmorgen na de noodlottige melding in de auto om Angèle op te halen. Een dag eerder had hij dezelfde route afgelegd, Angèle zat toen in het Robbenoordbos, ook bij Wieringerwerf. „Toen wilde ik gewoon even zien hoe het met hem gaat. Zo eind van de middag zoeken lammergieren hun slaapplek uit dus ik kon rustig na het eten langsgaan.” Angèle zat „relaxed” in een boom. „En ik stond daar onder.”

Een dag later moet hij het vogellijk in zijn achterbak tillen. Thuis in Overijssel legt hij het dier op ijs in zijn schuur. „Hij past niet in de koelkast.”

De enorme lammergieren vindt Pohlmann prachtige dieren. Van kop tot staart zijn ze rond de anderhalve meter. De vleugelwijdte is drie meter. Ze broeden pas als ze een jaar of tien oud zijn, dus een fokprogramma vergt geduld.

Op donderdag brengt Pohlmann Angèle naar onderzoekers van Wageningen University die autopsie verrichten op de vogel. Hij is daarbij. „Nu hij toch open moet, kijken we meteen naar andere dingen: Is hij ooit beschoten? Heeft hij gif in zijn lever?”

Voor botteneters zoals de lammergier is Nederland eigenlijk te aangeharkt

1.300 exemplaren in Europa

In Europa leven er nu zo’n 1.300 lammergieren. Niet veel maar begin jaren tachtig van de vorige eeuw waren er nog maar zo’n zeventig broedparen. Vandaar dat Vulture Conservation Foundation in 1986 begon met de herintroductie. Pohlmann volgt via de website wildlifemonitor.org enkele tientallen lammergieren die een gps-zender hebben. Hij vindt „zwervers” als Angèle en Eglazine bijzonder interessant. Dat is natuurlijk gedrag van de dieren. Ze kunnen zonder problemen 300 tot 500 kilometer per dag afleggen. Maar meestal blijven ze in de bergen.

De reden is simpel. Lammergieren zijn botteneters. „De laatste schoonmakers”, zegt Pohlmann. Voor botteneters is weinig te vreten in dit aangeharkte land. De lammergier bij de Lemelerberg had geluk. Door de drukte in de bossen vallen er meer dan normaal „coronaslachtoffers”. Hazen die door een loslopende hond worden gepakt. Of een reekalf dat door mensen wordt geaaid of zelfs verplaatst.

Als Pohlmann, die ook voor Landschap Overijssel werkt, daarover praat wordt hij bijna weer kwaad. „Helemaal prima dat iedereen de natuur in gaat. Maar als mensen buiten te paden broedsels vertrappen, word ik boos.”

Toen Eglazine daar in een boom zat, liepen er ook fotografen dwars door alles heen voor een foto.