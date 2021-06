Kan iedereen meer spiermassa kweken?

Breed worden, wie wil dat niet? (Oké, niet iedereen misschien, maar tegen ‘een beetje gespierder’ zeggen vast weinig mensen nee.)

In de sportschool noemen ze dat ‘bulken’, oftewel ‘het verwerven van droge spiermassa’. ‘Droog’ staat dan voor ‘geen vet, alleen spier’. Maar kán iedereen het ook? Martyn de Jong (31), die als online manager van mannenblad Men’s Health onlangs met een collega een Bulk Challenge van twaalf weken ondernam, vat het zo samen: „Iedereen kan bulken, maar het resultaat is aantrekkelijker dan de weg er naar toe.”

De basis is simpel: je moet meer calorieën binnenkrijgen dan je verbrandt en er met krachttraining voor zorgen dat dat overschot zich naar je spieren verplaatst. De Jong: „In de praktijk moet je dus ook wel eens eten als je lijf eigenlijk zegt: dit is genoeg. Doe dat onder begeleiding: eet niet zomaar alles wat je tegenkomt.”

Maar eigenlijk, zegt De Jong, gaat het bij bulken niet om eten, maar om trainen: „Je moet minstens drie keer in de week aan krachttraining willen doen. Als je gaat hardlopen of fietsen bijvoorbeeld, dan valt dat onder ‘cardiotraining’ en daar bouw je niet per se spieren mee op. Je kunt het met mate blijven doen, maar de calorieën die je daarmee verbrandt, zul je dan wel nog extra moeten aanvullen.”

Als je dat allemaal goed doet, kun je volgens de wetenschap zo’n 4 kilo spiermassa per jaar winnen, aldus De Jong. Hij wist die verwachtingen met veel begeleiding te overtreffen: hij kwam in twaalf weken 3,7 kilo spiermassa aan.