Kabinet verbiedt designerdrug 3-MMC na oplopend aantal vergiftigingen

Het kabinet gaat de designerdrug 3-MMC verbieden. De drug komt op de Opiumlijst na advies van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring (CAM). Hierin werd gewezen op het aantal meldingen over vergiftigingen dat in de afgelopen jaren sterk is toegenomen: zo werden er in 2019 nog 25 vergiftigingen met 3-MMC gemeld, maar in 2020 waren dit er 64. Het verbod is donderdagochtend aangekondigd door demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, CU), na overleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). Aangezien de Tweede en Eerste Kamer moeten instemmen met het verbod, gaat dit waarschijnlijk pas in het najaar van kracht.

De drug 3-MMC (ook wel Kat of Poes genaamd, afgeleid van de ‘cat’ in de volledige naam 3-methylmethcathinone) kan verslavend zijn en kan onder meer hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en agitatie veroorzaken. Het ministerie wil daarom ook aandacht besteden aan voorlichting en preventie van de drug. Het Trimbos-instituut gaat gemeenten adviseren over het voorkomen van incidenten met 3-MMC en brengt daarnaast een folder uit met de risico’s.

De designerdrug werd in 2012 op de markt gebracht met een nieuw soort stof, waardoor het buiten de geldende regels viel die andere synthetische drugs zoals 4-methylmethcathinon (4-MMC) wel verbieden. De effecten van 3-MMC zijn vergelijkbaar met die van 4-MMC: het is oppeppend en gebruikers voelen zich euforisch, zonder een kater de volgende ochtend. Wel melden gebruikers van Poes een heftige ‘craving‘ waardoor ze vaker en meer gaan gebruiken. In het Grote Uitgaansonderzoek van 2020 signaleerde het Trimbos-instituut hoe vaker nieuwe stoffen op de markt worden gebracht die qua werking vergelijkbaar zijn met een traditionele drug. Volgens het instituut zal er waarschijnlijk in 2022 een zogeheten vangnetbepaling worden ingevoerd waarmee alle middelen verboden worden die binnen vier (chemische) groepen vallen. Hier zou 3-MMC dan sowieso onder vallen.

