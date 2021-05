Informateur Mariëtte Hamer sprak deze donderdagochtend met vijf kleinere partijen: Forum voor Democratie, JA21, SGP, Fractie Den Haan en BBB. „Een opmerkelijke constructie”, oordeelde Joost Eerdmans (JA21) bij zijn aankomst op het Binnenhof. Hij trok de conclusie dat „de VVD de wens voor een rechts kabinet heeft laten vallen” omdat die partij woensdag aan tafel zat met D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

Na afloop dacht hij er toch anders over. Informateur Hamer had hem verzekerd dat de groep van woensdag „geen kopgroep” was en dat elke combinatie van partijen nog mogelijk is voor een nieuwe coalitie.

Eerdmans heeft bij het gesprek de boodschap overgebracht dat migratie en Europa voor JA21 de meest urgente thema’s zijn.

Stabiele partner

Ook Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zei bij aankomst dat er „nu al voorgestorteerd” wordt op een coalitie van VVD, D66 en linkse partijen. Hij kwam donderdagochtend vooral om tegen de informateur te zeggen dat een coalitie over rechts ook een „reëel alternatief” is. „Ik ga nog één keer mijn punt maken: wij willen een regering over rechts, dat heb ik steeds gezegd.” Daarover heeft hij ook met PVV-leider Geert Wilders gesproken, zei hij.

Baudet zei dat hij wil proberen een „stabiele” coalitiepartner te zijn en ook bereid is compromissen te sluiten. „Er kan met ons gepraat worden, wij zijn bereid om over allerlei verschillen heen te stappen.”

Gevraagd naar zijn ideeën over een herstelplan om uit de coronacrisis te komen, zegt Baudet niet voor specifieke maatregelen te zijn per sector, maar voor generieke maatregelen, zoals „een belastingverlaging over de hele linie en het afschaffen van de coronabeperkingen”. Daarna moet de economie weer zijn werk doen, waarbij de overheid niet te veel moet ingrijpen, volgens FVD. „Hoe minder de staat doet en hoe meer ruimte er is voor de markt, hoe beter.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Hamer verzekert JA21 en FVD: elke coalitie is nog mogelijk