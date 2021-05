‘Ik schrijf boeken en die boeken herschrijven mij’

Sulaiman Addonia begon zijn leven als een soort fictiefiguur. Na een bloedbad in Eritrea werd zijn vader gedood, hij was nog maar een baby. Zijn moeder heeft hem toen in een doek op haar rug gebonden en even later naar een vluchtelingenkamp in buurland Soedan gebracht. In het kamp verloor hij veel vriendjes die overleden aan vreemde ziektes. Hij vertrok naar Saoedi-Arabië, viel onderweg van een kameel – kijk maar, het litteken zit nog op zijn neus – en na jaren van hard werken, kranten lezen en racisme incasseren, verruilde hij het Midden-Oosten voor Londen.

CV Sulaiman Addonia (geboren in Eritrea in 1975 of 1976) is een Brits-Ethiopisch-Eritrese schrijver. Zijn eerste boek The Consequences of Love verscheen in 2008. Zijn tweede boek Silence is my Mother Tongue kwam tien jaar later uit, en is nu vertaald naar het Nederlands. Het boek werd in 2019 genomineerd voor de Orwell Prize for Political Fiction. Addonia studeerde in Londen, en woont nu al jaren met zijn kinderen en vriendin in Brussel – waar hij onder meer een creatieve schrijfcursus aanbiedt aan vluchtelingen.

We zitten dan pas op een derde van zijn leven tot nu toe, hij is dan ongeveer vijftien jaar oud. Ongeveer, want niemand weet nog wanneer hij precies geboren is. 1975 of 1976 – zoiets.

Als je zo’n roerig leven lijdt, voelt het dan alsof de tijd voorbij vliegt of juist langzaam verloopt?

„Ehm...”

Over deze vraag heeft Addonia, die zijn dagen vult met nadenken, niet eerder nagedacht. Hij kijkt teleurgesteld.

„Dat heb ik mezelf nog niet eens afgevraagd. Interessant, interessant. Ehm…”

Met een leven als fictie ligt een bestaan als fictieschrijver misschien wel voor de hand. De Brits-Ethiopisch-Eritrese Addonia, nu 46 jaar (ongeveer), is in Nederland voor de vertaling van Stilte is mijn moedertaal, zijn tweede boek, dat in 2018 in het Engels verscheen.

Het boek vertelt het verhaal van Jamal, Saba en haar zwijgende broer Hagos, die in een vluchtelingenkamp in Oost-Afrika wonen. De personages en verhaallijnen zijn gebaseerd op zijn observaties; de geuren, kleuren en verhalen die hij in zijn leven heeft verzameld, of ‘geïnhaleerd’. Het boek gaat over man zijn en vrouw zijn in oorlogstijd, over liefde, verbondenheid, fantasie en seksuele verlangens. Thema’s die van vluchtelingen volwaardige mensen maken.

Dan komt eindelijk Addonia’s antwoord.

„Weet je wat het is”, zegt hij, zijn Britse accent echoot door de lobby van de Holiday Inn in Amsterdam, „mijn leven stond vroeger gelijk aan overleven en als je aan het overleven bent let je niet echt op de tijd: je wordt geleefd. Een jaar nadat mijn eerste boek uitkwam verhuisde ik naar Brussel, waar mijn partner vandaan komt. Dat boek werd in twintig talen vertaald. Ineens hoefde ik niet meer de immigrant te zijn die alsmaar aan het rennen was, ik had een voorsprong en heel veel tijd. Voor het eerst stond ik stil bij wat mij al die jaren was overkomen.”

Het leven werd gemakkelijker, maar ook moeilijker.

„Ik was gewend om voor de mensen om mij heen te zorgen, met de rest ging het altijd slechter dan met mij. Veel vrienden van mij in Londen, ook migranten, hadden geestelijke problemen, sommigen pleegden zelfmoord. In Brussel hoefde ik mij voor niemand groot te houden, nu moest ik mijzelf helpen.

„Trauma doet niet alleen iets in je hoofd en lijf maar ook iets met je ziel. Migranten en vluchtelingen, praten te weinig over hoe het kan dat sommigen van ons breken en anderen toch overeind blijven staan.”

Waarom bent u niet omgevallen?

„Toen ik in Soedan in het kamp woonde was ik een slechte student: altijd afgeleid, ik was de hele dag in stilte naar mensen aan het staren, verder deed ik niet zoveel. In Saoedi-Arabië werkte mijn moeder als hulp in huis bij een familie. Ze werd daar heel slecht behandeld. Toen ik dat in stilte aanschouwde ging ik het leven serieuzer nemen, ineens werd ik een goede student. Ik wil niet het idee geven dat ik sterk ben, want dat ben ik niet, ik ben als ieder ander normaal mens. Maar naarmate ik groter werd leerde ik van mijn zwaktes een kracht te maken.”

Voor iemand die zo’n tumultueus leven achter de rug heeft maakt Addonia een lichte indruk. Hij lijkt zich achteloos te bewegen tussen landen, gemeenschappen en gedachten. Schrijven is volgens hem de vrijste plek waar mensen zich kunnen bevinden. „Omdat dit de plek is waar je je verbeelding ruimt geeft. Je hart en ziel zijn belangrijk, maar je verbeeldingskracht net zo. Door de kracht van verbeelding verbind ik mij met mensen.”

Ik vind dat vrouwen in hun hart en geest veel vrijer zijn dan mannen, dat maakt het leuker om over ze te schrijven

Zijn personages leven vaak al jaren in zijn hoofd, als ze rijk genoeg zijn laat hij ze vrij in een boek. Na ieder boek is hij een ander mens. „Ik schrijf boeken en die boeken herschrijven mij. Nu ben ik bezig met mijn derde boek. De hoofdpersoon heet Hannah. Ze is een wilde vrouw die mij leerde minder bang te zijn. Als ik iets leuk vind zeg ik het nu gewoon. Terwijl Saba, uit mijn vorige boek weer heel anders was. Zij was wijs, wilde alles op het juiste moment doen...”

Zijn donkere ogen lichten op.

„Nee, Hannah is daar het tegenovergestelde van. Nadat ik klaar was met haar lag ik twee weken ziek ik bed. Als ik schrijf ben ik echt van de kaart, alsof ik niet meer op planeet aarde ben maar ergens zweef. Nu klink ik gestoord hè?”

Er volgt een zenuwachtig lachje. Hij veert omhoog, klapt in zijn handen.

„Hannah duwt mij over het randje. Door haar denk ik nu vaker: ga er gewoon voor man! Als het niet lukt, fuck it!”

Bestaat deze Hannah echt?

„In het kamp woonde een jonge vrouw die ik heel erg bewonderde. Ik voelde me aangetrokken tot haar vrijheid. Als ze iemand leuk vond liep ze eropaf en zei ze het gewoon, de samenleving strafte haar, toch zei ze het. Ze onderdrukte haar verlangens niet. Ik denk dat er een link is tussen hoe het met ons gaat en hoeveel van onze verlangens we onderdrukken.”

Is het moeilijker of gemakkelijker om een vrouwelijk personage te schrijven?

„Ik vind dat vrouwen in hun hart en geest veel vrijer zijn dan mannen, dat maakt het leuker om over ze te schrijven. Ik heb in veel verschillende landen vrouwen geobserveerd. Wat mij aan hen intrigeert is dat ze overal vrijheid kunnen creëren, al zitten ze gevangen in een cel. Wij mannen sluiten onszelf vaak op, zelfs in het patriarchaat doen we dat. Hoe dat verschil te verklaren is weet ik niet.”

Misschien is het zo dat omdat vrouwen minder vrijheid hebben, ze die zelf leren creëren?

„Dat zou een plausibele verklaring zijn. In Saoedi-Arabië zag ik meisjes constant opzoek zijn naar een manier om liefde te ervaren. Omdat zij bedekt waren en mannen niet, lag de bal bij hen, zij konden uitkiezen wie ze aantrekkelijk vonden. Sommigen lieten briefjes met hun telefoonnummer neervallen bij de voeten van jongens die ze leuk vonden. Ze zochten naar brutale en creatieve manieren om lief te hebben binnen een systeem dat hen onderdrukte. Mijn eerste boek The Consequence of Love ging hierover. Naser kon liefde ervaren omdat Fiore risico’s durfde te nemen – zíj nam de leiding.”

Er zijn Oost-Afrikaanse migranten die naar het westen gaan, anderen vinden hun weg naar de Arabische wereld. Weinig mensen kennen beide werelden.

„Veel Arabieren in Saoedi-Arabië zien zichzelf als uitverkorenen en denken dat zwarte mensen vervloekt zijn. Ik bedoel: zelfs mensenrechtenactivisten vinden racisme daar normaal. Ik was daar echt een tweederangsburger, mijn zelfvertrouwen werd iedere dag aangetast. Maar ergens was het overzichtelijk, mijn positie in de samenleving was helder.

„Toen ik in het Verenigd Koninkrijk aankwam was ik onder de indruk van alle hulp en kansen die ik als vluchteling kreeg. Wij waren moslims en in Saoedi-Arabië kon mijn zus niet naar de universiteit. In het Verenigd Koninkrijk, een niet-islamitisch land, kon dat wel.

„Maar na mijn studie zag ik dat mijn witte vrienden wel banen kregen en ik niet. Als je goed bezig bent knal je daar als migrant op een bepaald moment met je hoofd tegen het plafond. Je kansen zijn uiteindelijk beperkter dan je in het begin denkt.”

Beschouwt u zichzelf als iemand die in het leven veel of weinig mogelijkheden heeft gehad?

„Naarmate ik ouder word realiseer ik mij dat privilege in meer zit dan geld en kansen. Je zou kunnen stellen dat ik weinig privileges heb gehad omdat ik in een vluchtelingenkamp opgroeide. Maar daar zag ik iedere dag mensen vallen en opstaan, vallen opstaan, waardoor ik er nooit bang voor ben geweest – ik zie het als iets noodzakelijks.

„Ik groeide op zonder ouders, tragisch, maar daardoor kon ik als kind onzichtbaar zijn, fantaseren, echte vrijheid ervaren. Goede ouders zijn aanwezige ouders zeggen we vaak, maar ik zorg dat mijn zoon en dochter zich ook onzichtbaar kunnen voelen.

„En ja, ik heb veel mensen verloren, mijn vader, mijn vriendjes in Soedan en later in Londen. Allemaal jonge zielen met ambities, ideeën, dromen. Hun verhalen draag ik allemaal in mijn lichaam, zo voelt het echt! Daarom heb ik zoveel energie.”