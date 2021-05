‘Help ons’, smeken de ouders van Roman Pratasevitsj

Met haar zorgvuldig opgevouwen, lichtblauwe mondmasker dept Natalia Pratasevitsj haar ogen. Ze heeft net beschreven hoe haar zoon, journalist en activist Roman Pratasevitsj, is toegetakeld sinds hij zondag, met vliegtuig en al, uit de lucht werd gedwongen door het Wit-Russische regime. „Als zijn moeder weet ik heel goed hoe mijn zoon eruit ziet. Ik ben geen arts, maar ik kan zien dat onder alle make-up zijn neus waarschijnlijk is gebroken. Dat hij een litteken in zijn nek heeft. En in zijn gezicht is geslagen”, zegt Natalia.

Donderdag spraken de ouders van de gevangen genomen journalist vanuit Warschau, online en offline, de internationale pers toe. De interviewmarathon was georganiseerd door het Wit-Russische oppositionele Telegramplatform Nexta, waar Roman Pratasevitsj tot negen maanden geleden hoofdredacteur was. Het nieuwskanaal maakte furore tijdens de massale demonstraties die uitbraken na de gemanipuleerde presidentsverkiezingen afgelopen augustus. Het werk van Pratasevitsj bij dat in Polen gevestigde nieuwskanaal maakte hem tot staatsvijand in Wit-Rusland en is de reden voor zijn arrestatie.

Portret: Roman Pratasevitsj, journalist en activist

Het enige teken van leven dat zijn ouders, Natalia en Dzmitry Pratasevitsj, sinds zondag van hun zoon hebben gezien, is een video van dertig seconden die maandag plotseling online verscheen. Roman bekent daarin zijn betrokkenheid bij de protesten en zegt „correct” te worden behandeld. Maar hij ziet er toegetakeld uit, blauwe plekken lijken verborgen met make-up. Zijn vader denkt dat hem tijdens verhoren en martelingen ook tanden uit de mond zijn geslagen.

De ouders Natalia en Dzmitry Pratasevitsj spreken vanuit Warschau met de pers. Foto Wojtek Radwanski/AFP

Romans ouders, die in het tumult van afgelopen herfst naar Polen vluchtten, weten niet precies waar hij wordt vastgehouden. Wel weten ze dat niemand, geen familie, advocaat of arts hem heeft kunnen bezoeken. „Hij heeft dringend medische hulp nodig”, snikt Natalia. „Dit is een wanhopige, levensbedreigende situatie. Help ons!” Haar smeekbede is niet gericht aan Aleksandr Loekasjenko, wiens regime het vliegtuig tot landen dwong, maar aan de internationale gemeenschap. Om Loekasjenko nog harder aan te pakken.

Ook bekentenisvideo van Sapega

Na de kaping van een Ryanair-vlucht tussen Athene en Vilnius zondag, uitgevoerd door de Wit-Russische geheime dienst, werden Roman en zijn Russische vriendin Sofia Sapega in Minsk van boord gehaald. Het jonge stel was onderweg terug naar hun woonplaats in Litouwen van vakantie uit Griekenland.

Ook over de situatie van de 23-jarige Sapega is veel onduidelijk. Maandag maakten de autoriteiten bekend haar twee maanden in hechtenis te houden, vanwege deelname aan ongereldheden. Dinsdag verscheen ook van haar een bekentenisvideo online.

Sapega’s moeder, Anna Doeditsj, zei woensdag tegen de BBC de bekentenis van haar dochter niet te geloven en haar gedrag in de video vreemd te vinden. „Ze draait met haar hoofd en ogen, ze praat alsof ze een boodschap voordraagt.” Volgens haar moeder was Sapega op geen enkele manier betrokken bij de protesten of de oppositie. „Ik hoop vurig dat de Wit-Russische regering de zaak oplost en het leven van mijn kind niet zal verwoesten”, aldus Doeditsj. Die hoop lijkt ijdel: volgens de BBC wordt Sapega inmiddels net als Pratasevitsj beschuldigd van het aanzetten tot haat. Daarop staat een straf van twaalf jaar.

Sofia Sapega, de vriendin van de opgepakte Wit-Russische journalist Roman Pratasevitsj in een videoboodschap. Foto Zheltye Slivy/Reuters

In een door Skynews gepubliceerde video zegt haar vader, de Russische oud-marinier Andrej Sapega, te hopen op hulp van Rusland om zijn dochter vrij te krijgen. Vanwege Sapega’s nationaliteit is Moskou consulair betrokken bij haar zaak. Deze vrijdag ontmoeten Poetin en Loekasjenko elkaar in Sotsji. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei donderdag dat Poetin de kaping en de „kwestie van de Russische burger” aan de orde zal stellen. Poetins heeft grote invloed over Loekasjenko, maar de vraag is of hij die zal aanwenden om Sapega vrij te krijgen.

Marteling wijdverbreid

Ondertussen vrezen naasten voor het welzijn van de twee. Marteling als middel om bekentenissen af te dwingen, als strafmaatregel of gewoon uit sadisme, is wijdverbreid in het Wit-Russische detentiesysteem. Velen van de ruim 30.000 opgepakte demonstranten en activisten werden het afgelopen jaar gemarteld en vernederd. Volgens Human Rights Watch zijn ten minste vier mensen overleden.

Dit heeft ook een afschrikkende werking voor verdere demonstraties tegen het regime. De angst voor arrestatie is enorm. De Wit-Russische mensenrechtenorganisatie Viasna maakte woensdag bekend dat de tiener Dmitri Stachovski zich deze week, vlak voor een politieverhoor, van het leven had beroofd.

Stachovski werd verdacht van deelname aan anti-regeringsprotesten. Viasna deelde een screenshot van de Instagrampagina van de jongen met de tekst: „Als je dit leest, dan leef ik niet meer. Het openbaar ministerie heeft daaraan schuld.” Op het sociale mediaplatform VKontakte plaatste de jongen een afscheidsbrief. „Ik vind het ontzettend jammer dat ik maar zo kort heb geleefd. Een paar jaar geleden nog maar maakte ik plannen om in het buitenland te wonen en te werken. Maar het leven is onvoorspelbaar.”

Als je dit leest, dan leef ik niet meer. Het openbaar ministerie heeft daaraan schuld.” De Wit-Russische tiener Dmitri Stachovski

Het bericht van zijn zelfdoding kwam op dezelfde dag als de begrafenis van de bekende oppositieactivist Vitold Asjoerak. De vijftigjarige Asjoerak zat een straf van vijf jaar uit wegens zijn activisme. Vorige week overleed hij in de gevangenis onder onopgehelderde omstandigheden.

Volgens de autoriteiten zou hij zijn gevallen, maar zijn familie vermoedt dat hij door geweld om het leven is gekomen. Zij kregen Asjoeraks lichaam terug met het hoofd verpakt in verband. Vanwege gebrek aan onafhankelijke lijkschouwers in Wit-Rusland, zagen zij af van een autopsie.

De ouders van Roman Pratasevitsj zien, net als de Wit-Russische oppositie, een internationaal isolement als de enige manier om Loekasjenko te stoppen. Aan zijn situatie kunnen ze weinig doen, zegt moeder Natalia. „Dus laten we zorgen dat het regime sneller valt.”