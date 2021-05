Handlangers aanslagplegers Barcelona veroordeeld tot jarenlange celstraf

Drie mannen die betrokken waren bij de aanslagen in Barcelona in augustus 2017 zijn donderdag veroordeeld tot celstraffen van 8, 46 en 53 jaar. Dat melden Spaanse media. De drie namen deel aan de voorbereidingen op de aanslagen in de kuststad op 17 augustus 2017 en waren verantwoordelijk voor een onopzettelijke maar dodelijke explosie een dag eerder.

Twee van de drie veroordeelden zijn schuldig bevonden aan zaken als lidmaatschap aan een terroristische organisatie en het bezitten en fabriceren van explosieven met terroristische doeleinden. De derde is veroordeeld voor samenwerking met een terroristische organisatie. Ze worden niet vervolgd voor de moord op de slachtoffers van de aanslagen op 17 augustus, omdat die niet door henzelf zijn gepleegd. De terroristen die de aanslagen uitvoerden, zijn gedood.

In de nacht van 16 op 17 augustus 2017 vond een ontploffing plaats in een opslagplaats voor explosieven van een jihadistische cel in de Catalaanse gemeente Alcanar. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Een dag later reed een man met een bestelwagen in op voetgangers op de beroemde winkelstraat Las Ramblas in Barcelona. De aanslagpleger doodde vervolgens een automobilist wiens auto hij stal. Een uur of negen later reden andere leden van dezelfde terroristische cel in op voetgangers in Cambrils, een kustplaats op 120 kilometer van Barcelona. In totaal kwamen zestien mensen om het leven bij de aanslagen en raakten meer dan honderd anderen gewond.

