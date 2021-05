De kassa van het kleine tuincentrum is onbemand. In de verte klinkt: „Hallo!” Ik zwaai in de richting van het geluid in de hoop iemand te zien aankomen. Wachten; de stokroos van mijn keuze op de loopband zetten.

Dan klinkt achter me een mannenstem: „Ik kom eraan, mevrouw!” Terwijl hij de code op de pot scant, wijst hij naar de papegaai op zijn stok tussen het groen: „Een geweldige collega.”