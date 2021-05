Om weidevogels te beschermen is er nu een zuivelwijzer

Dat het slecht gaat met de grutto en andere weidevogels, dat hadden we al een keer of dertig gehoord in de Vogelspotcast – de onovertroffen podcast voor iedereen die qua vogelkennis net uit zijn ei komt. En nu horen we het ook nog eens van de Vogelbescherming. In dertig jaar is het aantal weidevogels met 70 procent afgenomen. Gemiddeld, want van de veldleeuwerik, ooit net zo gewoon als de mus, is nog maar 5 procent van de populatie over. Vijftig jaar geleden waren er nog 120.000 gruttopaartjes in Nederland, nu hooguit 30.000, en dat wordt elk jaar 5 procent minder. Terwijl het Nederlandse boerenland van levensbelang is voor de grutto: de meeste grutto’s broeden in Nederland.

Er is niet alleen minder grasland, weilanden zijn ook minder vogelvriendelijk geworden. De grond is te droog, de monotone matten van Engels raaigras bevatten te weinig kruiden en daardoor te weinig insecten. Het gras wordt te vroeg gemaaid om eieren en kuikens genoeg bescherming en voedsel te bieden.

Allemaal heel erg, vinden veel consumenten. Bovendien bekommeren steeds meer consumenten/burgers zich om de vogelstand, zou je kunnen afleiden uit het feit dat de Vogelbescherming het aantal leden en de animo voor vogelcursussen flink zag toenemen.

Foto Getty Images

Weidevogelvriendelijk

Voor wie de daad bij de vogelliefde wil voegen, maakte de Vogelbescherming de Vogelvriendelijke Zuivelwijzer. Die laat voor negen categorieën, zoals melk, kaas en vla, zien welke weidevogelvriendelijke merken in welke winkels te koop zijn. Het bemoedigende is: van Dokkum tot Maastricht kun je ergens terecht, ook bij gewone supermarkten. Het teleurstellende is: het gaat maar om een handvol merken, waarvan Zuiver Zuivel (Demeter, biodynamisch) en Weerribben Zuivel (biologisch) het breedst verkrijgbaar zijn.

Wat zegt dat over al die andere merken en keurmerken die ‘iets’ met duurzaamheid doen? Afgelopen week adverteerde Friesland Campina met zijn ‘On the way to PlanetProof’-zuivel, waarvoor boeren onder meer kruidenrijk grasland aanleggen. Eerder dit jaar was het Albert Heijn die met zijn Beter Eten-campagne een hele krantenpagina vulde over ‘duurzame zuivel’: boeren zaaien kruiden en klavers in en maken beschermde broedplekken, allemaal voor de ‘bedreigde’ vogels. Is dit dan niet genoeg?

Niet om de neergang te keren, zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. Er zijn uiteenlopende keurmerken met een reeks eisen voor milieu, dierenwelzijn en natuur. „Maar voor herstel van de weidevogelpopulatie is de opgave te klein. Minstens 20 procent van het grasland heeft zwaar beheer nodig om de populatie te laten groeien.”

Zwaar beheer. Dan zijn iets later maaien en om de nesten heen maaien dus niet genoeg. De Pater: „Engels raaigras is te dicht voor kuikens om goed te bewegen en ze vinden er te weinig insecten.” Zodra er gemaaid is, liggen de nesten bovendien als eilandjes op het biljartlaken. Zo zijn ze makkelijk te vinden voor predatoren zoals vossen en katten.

Ambassadeur voor de weidevogel Met zijn lange poten en puntige snavel is hij niet zo aaibaar. Toch won de grutto in 2015 de verkiezing van de nationale vogel, vóór de merel en de mus. De grutto staat niet alleen symbool voor het Nederlandse polderlandschap, de steltloper is er voor zijn voortbestaan ook van afhankelijk. Vanuit West-Afrika trekt de grutto elk voorjaar naar Nederland om te broeden. Gruttopopulatie Het zogenoemde Aanvalsplan Grutto, tot stand gekomen met klassiek polderoverleg en gesteund door de Tweede Kamer, is in 2020 opgesteld om de daling van de gruttopopulatie te keren. In dertig gebieden van duizend hectare moet de grutto extra worden beschermd. Vogelvriendelijke boeren zou een goed inkomen moeten worden gegarandeerd, met extra geld voor het beheer en voor de melk. Kosten: 35 miljoen per jaar. Weidevogelstand Zoals de zeehond symbool stond voor bescherming van de Wadden en de terugkeer van de zalm voor een schonere Rijn, zo is de grutto de ambassadeur voor de weidevogelstand. Als de grutto profiteert, profiteren alle weidevogels, is de gedachte. De Vogelbescherming is dit voorjaar een petitie gestart om het Aanvalsplan in het nieuwe regeerakkoord te krijgen.

Op z’n minst zouden er ‘kuikenstroken’ ongemaaid moeten blijven, als een soort nooduitgang naar ‘kuikenland’: grasland met een opener structuur dan die van Engels raaigras, waar kuikens makkelijker kunnen rondscharrelen. Grasland dat rijk is aan kruiden en bloemen, waarop grotere insecten afkomen (die het trouwens ook moeilijk hebben), zoals sprinkhanen.

Op dit ideale weidevogelland, waar pas na half juni gemaaid wordt, gebruiken boeren geen kunst- of drijfmest, maar ‘ruige mest’: vaste, strorijke mest, die ook weer allerlei gedierte aantrekt. Bovendien wordt het waterpeil hooggehouden, zodat het land drassig is – steltlopers hebben niet voor niets van die lange poten. Weidevogels halen hun eten uit een vochtige bodem.

Dit vraagt dus wel iets van boeren, die het eiwitrijke raaigras nodig hebben voor een goede melkproductie en het land graag droog houden, zodat het gras snel groeit en machines en koeien er niet in wegzakken. Voor veel (keur)merken hoeft de boer niet zo ver te gaan.

Een stempel van een merk of instantie, is dus nog geen garantie voor de weidevogel. Zoals ook ‘biologisch’ dat niet per definitie is. Niet elke bioboer is even goed voor de vogels. Omgekeerd zijn er gangbare boeren die er juist een weidevogelwalhalla van maken. „Zo zijn er boeren die hun melk aan Friesland Campina leveren, maar ook aan de makers van Terschellinger kaas op de Zuivelwijzer”, zegt De Pater.

Inderdaad, weidevogelvriendelijk grasland betekent productieverlies en is dus duurder voor de boer. „Maar voor een paar cent extra op een liter melk, kan een boer al veel verbeteren. Bovenop subsidies en een lagere grondprijs kan de consument zo ook iets doen om het voor boeren aantrekkelijker te maken.”

Intussen kan die consument het voor zichzelf ook leuker maken. Zo kom je via de Zuivelwijzer al snel op fietsroutes waarop je kunt aanvinken welke vogels je onderweg tegenkomt. Eerst boodschappen doen, dan weidevogels scoren.