Eerste vrouwelijke directeur van Louvre in Parijs

Laurence des Cars wordt de eerste vrouwelijke directeur van het Louvre in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron heeft haar woensdag voorgedragen als opvolger van Jean-Luc Martinez, die tevergeefs solliciteerde naar een derde termijn als directeur van het prestigieuze museum.

De 54-jarige Des Cars heeft een spectaculaire carrière in de museumwereld gemaakt. Sinds 2017 is ze directeur van Musée d’Orsay in Parijs. Daarvoor leidde ze het Musée de l’Orangerie, eveneens in Parijs, en daarvoor werkte ze aan de opzet van het Louvre Abu Dhabi. Des Cars versloeg stevige kandidaten: naast Martinez dongen ook de directeur van het Picasso-museum Laurent Le Bon en de directeur van het Guimet-museum, Sophie Makariou, naar de baan.

Des Cars, die op 1 september begint, is expert op het gebied van kunst uit de negentiende en begin twintigste eeuw. Onder haar leiding zijn tal van opvallende tentoonstellingen georganiseerd. Zoals in 2019 de baanbrekende expositie Le modèle noir de Géricault à Matisse in Musée d’Orsay, die zich concentreerde op over het hoofd geziene zwarte onderwerpen en thema’s in grote schilderijen.

Financiële opdracht

In een vraaggesprek met het radiostation France Inter zei Des Cars dat ze hoopt van het Louvre „een museum van het heden” te maken en dat ze zich wil concentreren op het binnenhalen van een jonger en diverser publiek. „Het Louvre is het hart van Parijs. We moeten meer stemmen uitnodigen.”

Des Cars wacht ook een grote financiële opdracht. Het Louvre is met zo’n 10 miljoen bezoekers per jaar het best bezochte museum ter wereld. Door de coronapandemie zijn de inkomsten van het museum, dat sterk afhankelijk is van toerisme, drastisch teruggelopen.

Diverse grote Nederlandse musea hebben of hadden vrouwelijke directeuren. Dat geldt niet voor het Rijksmuseum, de Nederlandse tegenhanger van het Louvre. Sinds de oprichting in 1798 heeft het Rijks zestien mannelijke directeuren gekend.