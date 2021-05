De series van week 21: Rebel, Panic en het slotseizoen van The Kominsky Method

The Kominsky Method 3

Michael Douglas kruipt nog eenmaal in de huid van Sandy Kominsky in het derde en laatste seizoen van deze komische dramaserie. De oude acteercoach Kominsky moet omgaan met een groot verlies, maar ook met de terugkeer van zijn ex-vrouw Roz, een rol van Kathleen Turner. Douglas en Turner speelden eerder samen in films als Romancing the Stone en The War of the Roses.

Netflix, 8 afleveringen.

Ragnarok 2

Nieuw seizoen van de dramaserie die gebaseerd is op Noorse mythologie. Hoofdpersonage Magne heeft de krachten van de dondergod Thor en moet de wereld redden. Netflix, 6 afleveringen.

Rebel

Katey Segal (Married… with Children, Sons of Anarchy) speelt Annie ‘Rebel’ Bello, een advocaat zonder diploma’s op zak. Toch weet ze grote zaken te winnen. Geïnspireerd door het leven van Erin Brockovich, die in de gelijknamige film werd gespeeld door Julia Roberts. Disney+, 10 afleveringen.

Panic

In deze young adult- serie spelen jongeren ieder jaar een levensgevaarlijk spel in een Texaans stadje. Tijdens een reeks uitdagingen moet ze de confrontatie met hun grootste angsten aangaan. Uiteindelijk gaat één deelnemer naar huis met een flinke smak geld. Amazon Prime Video, 10 afleveringen.