De overval in Noord: net een film

Als ik een filmbedrijf had, dan wist ik het wel. Ik zou onmiddellijk een scenarioschrijver aan het werk zetten. „Die overval in Amsterdam-Noord, dóé daar iets mee”, zou ik zeggen. „Iets in de sfeer van Fargo, je weet wel, van de broers Coen.” De scenarioschrijver zou op onderzoek uitgaan en al snel moeten toegeven: kostelijk voer voor een misdaadkomedie. Alleen de locatie is al perfect: Meeuwenlaan 88, adres van Schöne Edelmetaal. De Meeuwenlaan meandert er filmisch door het weidse Noord. Ook de façade, vlak bij Dirk, is top: lekker haveloos, besmeurd met graffiti. Verrijd de metersbrede deur en een magazijn vol goudstaven blinkt je tegemoet.

En dan die schutter! Moet je je voorstellen: heeft een groepje Franse en Belgische criminelen na een maandenlange voorbereiding juist dit goudfabriekje uitgekozen, begint een bendelid op straat in de lucht te schieten. Op klaarlichte dag. Terwijl zijn maten op enkele meters afstand nog bezig zijn de kisten met goud in te laden.

Zoiets bedenk je niet. Dat was niet op de uitkijk staan, wat die sufferd deed, dat was om aandacht vragen.

Alle dienders in de omgeving gingen onmiddellijk tot actie over. Gevolg: wilde achtervolging door schitterend landschap

Die Cantabestuurder die naar Dirk wil en aanvankelijk weigert om – ondanks het schieten – de plek vrij te houden: hilarisch materiaal, natuurlijk. En nog voordat de laatste kist met goud is ingeladen arriveert het eerste politiebusje al. Logisch, half Amsterdam-Noord heeft 112 gebeld.

Als tegenpool in de film kan de commissaris van politie fungeren. Die is niet, zoals de Frans/Belgische bende vermoedt, zo’n ouderwetse Hollandse leider op zoek naar draagvlak. Nee, de commissaris beveelt: „Amok-procedure!” Volgens die procedure gaan alle dienders in de omgeving onmiddellijk tot actie over. Gevolg: wilde achtervolging door schitterend landschap.

Over de Nieuwe Leeuwarderweg gaan de twee Audi’s en de Porsche van de bende, in de regen, langs het nieuwe metrostation Noord (veel glas, altijd leuk). Bij de Ring slaat een bendeauto rechtsaf de A10 op, maar de andere twee scheuren merkwaardigerwijs rechtdoor, Waterland in.

De N247 voelt als een fuik. Links en rechts weilanden: ideaal voor de film, slecht voor de voortvluchtigen. Vanuit hun bolides schieten ze met automatische geweren op de inmiddels tien achtervolgende politieauto’s.

In hun onbeschrijflijke domheid hebben de overvallers Broek in Waterland uitgekozen om van auto’s te wisselen. Die staan klaar, maar dat geldt ook voor de Dienst Speciale Interventies. Blaffende Duitse herders, heli in de lucht: te mooi om waar te zijn. De bendeleden raken de kluts kwijt in het schilderachtige dorp met z’n smalle wegen. Ze rammen bomen in achtertuinen en vluchten de weilanden in, waar ze als hazen worden opgejaagd.

Eén dode, twee gewonden en de buit van vijftig miljoen euro foetsie: alles mislukt.

Maar het hoogste Coen-gehalte heeft nog de kliko. Daar heeft een boef zich in verborgen. Slotscène: boef zit in duister tussen stinkend afval. Hijgt angstig, hoort stemmen en voetstappen. Klep gaat open, boef kijkt in loop van politiepistool.

Scenarioschrijver denkt hier lang over na. Stelt voor er maar gelijk een serie van te maken.

Auke Kok is schrijver en journalist.

