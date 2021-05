Het laatste deel van het tiendelige epos ‘De grote eeuw’ is een boek met profetische lading

Oom Harald is in de familie ‘een zwart geheim waarover niet gesproken werd’, een naam om te verdringen. De 90-jarige Harald Lauritzen was in de Tweede Wereldoorlog SS Obersturmbannführer. Na de oorlog vluchtte hij naar Argentinië, waar hij zich als een voorname caballero gedroeg. Maar in 1991 duikt de zwarte oom in Stockholm op om een aandeel in het familievermogen op te eisen. Zijn komst vormt het indrukwekkende begin van de roman Het einde van het verhaal, het slotakkoord van de tiendelige reeks van de Zweedse auteur Jan Guillou (1944).

Tien jaar geleden verscheen het eerste deel, Bruggenbouwers, het verhaal over drie broers, twee oorlogen, één eeuw. Guillou had de intentie hooguit vier romans over de broers Lauritz, Oscar en Sverre te schrijven. Het werden er tien met als ambitieuze ondertitel: De grote eeuw.

De cyclus begint in 1901 met Bruggenbouwers en bereikt met Het einde van het verhaal de finale in 2001. Nu het slotdeel is verschenen, is een terugblik gepast, en spannend.

Het begon met een schipbreuk, zoals Guillou beschrijft in de allereerste alinea: ‘De mannen keerden niet terug van zee. Dat was alles. Het was eerder gebeurd en zou opnieuw gebeuren, want dat was het lot van de mensen aan de kust, zowel op Osterøya als op andere eilanden en aan andere fjorden.’ Na dit noodlottige ongeval waren de jongens Lauritz, Oscar en Sverre vaderloos, evenals hun drie zussen.

De begaafde broers zijn net zo stoer als hun vader. Van hen wordt gezegd dat ze wel van de Vikingen moeten afstammen. Ze beginnen aan een winterse dwaaltocht door Noorwegen en Duitsland, verwerven de aandacht van een weldoener en dankzij hem kunnen ze een ingenieursopleiding in Duitsland volgen. Het doel van de weldoener is het bouwen van stenen boogbruggen in de grote lege hoogvlakte in het zuiden van Noorwegen. Met hun arbeid leggen de broers de grondslag voor een groot familiebedrijf met kosmopolitische vertakkingen. De tien historische romans nemen de lezer stapsgewijs mee door honderd jaar Zweedse geschiedenis die tegelijk wereldgeschiedenis is.

Krijgsverrichtingen

De beide wereldoorlogen komen uitvoerig aan de orde met krijgsverrichtingen in Finland, Rusland en Duits Oost-Afrika. Een van de dochters uit de inmiddels welgestelde, aristocratische familie Lauritzen, Johanne, is tijdens de Tweede Wereldoorlog koerier voor het Noorse verzet en spant zich in om Joden te redden. Haar codenaam is Blauwe Ster, evenals de titel van het vijfde deel in de reeks. Johanne is de zuster van SS’er Harald.

De grote eeuw-reeks is het best te kenschetsen als de klassieke opkomst en neergang van een familie en een familiebedrijf in drie generaties, te vergelijken met Buddenbrooks (1901) van Thomas Mann. Een figuur als Harald symboliseert de duistere kant van de familie. Terwijl Johanne een oorlogsheldin is, krijgt Harald een nazi-ridderorde opgespeld. Zo spiegelen verhalen en personages elkaar, wat veel psychologische rijkdom geeft.

De kracht van Guillou is het brede politiek-maatschappelijke en ook kunstzinnige spectrum dat elk deel bestrijkt, van de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog tot de studentenrevolte, van de luidruchtige première van Stravinsky’s Le Sacre du Printemps op 29 mei 1913 tot de Bloomsburygroep in Londen.

In Het einde van het verhaal ondervindt Harald Lauritzen geduchte tegenstand van zijn volle neef Eric Letang, een links georiënteerde steradvocaat die ook een hoofdrol speelt in de delen over de roemruchte jaren zestig, 1968 (2018), en het daaropvolgende decennium van sociale ontwrichting en desillusie, Zij die dromen doden slapen nooit (2019). Hierin betoont Letang zich een radicaal tegenstander van de gevestigde Zweedse overheids- en veiligheidsdiensten. Nu is hij bereid te getuigen tegen zijn oom die aanspraak maakt op het familiekapitaal. In de Tweede Wereldoorlog, bezaten de Lauritzens vastgoed in gebombardeerde steden als Dresden en Berlijn. Volgens een nieuwe Duitse wetgeving kunnen nazaten alsnog aanspraak maken op de waarde daarvan die loopt tot in de miljarden. Letang bestrijdt dat. Maar hij kan niet om een van de drijfveren van de familie heen, en dat is geld. Of, zoals Guillou suggereert: geld spreekt altijd de taal van geld.

In het conflict tussen Harald Lauritzen en Eric Letang geeft Guillou een indringend beeld van maatschappelijke ontwikkelingen uit de recente geschiedenis, met de oplaaiend racisme als centraal verschijnsel. Letang maakt zich zorgen over het verontrustende feit dat in Zweden en ook elders in de westerse wereld alle immigranten worden beschouwd als terroristen. Hij neemt de verdediging op zich van mensen die vaak ten onrechte beschuldigd worden van terroristische sympathieën.

Profetische lading

Het vermogen dat de broers hebben vergaard leidt in dit slotdeel tot ruzie, onmin en degradatie van de familiebanden. Het einde van het verhaal is behalve terugblik ook een boek met een profetische lading. Guillou beschrijft de gevaren die de Zweedse sociaal-democratie bedreigen, vooral als extreem-rechts de overhand dreigt te krijgen. In dat opzicht is de introductie van SS-officier Harald een briljante zet. Ook al komt hij uit het verre verleden van nazi-Duitsland, hij voegt zich moeiteloos in het Zweden van nu waar hij in het straatbeeld van Stockholm de hoge ‘negerfrequentie’ veracht en terugverlangt naar een ‘raciaal homogeen’ land. Bovendien bejubelt hij de groeiende populariteit van rechts gedachtegoed onder jongeren.

Het epos van de Lauritzen-familie is bewonderenswaardig vertaald door Bart Kraamer. In toon, sfeer en woordkeuze laat hij met Guillou de lezer getuige zijn van de historische ontwikkelingen van de laatste honderd jaar, niet alleen in Zweden, maar feitelijk van heel West-Europa. Guillou heeft scherp gezien dat de familie de kern is waar het allemaal om draait.

Prachtig zijn de slotwoorden van Het einde van het verhaal. Letang vreest dat het tijdperk van de twintigste eeuw voorgoed voorbij is als de Grote Oorlog tegen het terrorisme begint. Wanneer zal dat zijn: ‘Morgen misschien?’ Met een vraagteken en verwijzing naar morgen houdt Guilou het einde open. En ook dat is superieur.



Jan Guillou: Het einde van het verhaal. Vert. Bart Kraamer. Prometheus, 396 blz. € 14,99 Het einde van het verhaal. Vert. Bart Kraamer. Prometheus, 396 blz. € 14,99 ●●●●●