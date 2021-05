Kabinet wil uitgestelde operaties inhalen door ook reguliere zorg te spreiden

Om alle operaties die zijn uitgesteld door de coronapandemie nog dit jaar in te halen, is opnieuw een spreiding van patiënten nodig. Dat zegt demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) donderdag in het AD. Naar schatting zijn zo’n 140.000 medische ingrepen - vaak niet-acute operaties aan de knie of heup - nog niet uitgevoerd. Het is de bedoeling dat artsen de inhaalslag nog dit jaar maken en daarvoor moeten patiënten volgens Van Ark weer over het hele land worden verdeeld.

Nu de druk van nieuwe coronapatiënten op de ziekenhuizen afneemt, inventariseren artsen op welke manier ze de uitgestelde behandelingen kunnen inhalen. Bij die inhaalslag zijn samenwerking en regionale spreiding van groot belang, vindt Van Ark. „We hebben plannen zo gemaakt dat de woonplaats niet bepaalt welke zorg je krijgt.” Het voornemen is om coronapatiënten te blijven spreiden over de ziekenhuizen, zodat overal een vergelijkbare ruimte vrijkomt voor reguliere zorg. Patiënten die wachten op een operatie kunnen in overleg met hun arts ervoor kiezen om naar een ander ziekenhuis te gaan als ze daar eerder aan de beurt zijn.

Van Ark stelt dat het ook mogelijk is om voor reguliere, snellere behandelingen uit te wijken naar privéklinieken. Het is daarnaast de bedoeling dat zorgverzekeraars actief zullen bemiddelen in de verdeling en dat huisartsen en revalidatiecentra worden ingeschakeld. Als eerste moeten chemotherapiebehandelingen en niertransplantaties ingehaald. Later volgen minder acute ingrepen, zoals een staaroperatie of nieuwe heup.