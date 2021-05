Booking paste bonusregels aan voor miljoenenbeloning top

Booking.com heeft zijn eigen beloningsregels gewijzigd om de miljoenenbonussen van de top niet in gevaar te brengen. De totale beloning voor het driekoppige Amerikaanse bestuur van Booking Holdings, het bedrijf achter de hotelwebsite, bedroeg daardoor vorig jaar omgerekend ruim 28 miljoen euro, voornamelijk in de vorm van aandelenpakketten die de bestuurders in de komende drie jaar kunnen verzilveren.

De aangepaste beloningsregels voor de Booking-top zijn terug te lezen in documenten die Booking Holdings recent publiceerde, in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering op 3 juni. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt bovendien dat ook de bonussen van het reguliere Booking-personeel op peil zijn gebleven. Medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam ontvingen, ondanks de slechte financiële resultaten, gemiddeld 80 procent van hun maximale bonus. Booking kortte wel de vaste salarissen van het management in Amsterdam met 20 procent.

De bonussen staan op gespannen voet met de circa 65 miljoen euro steun die Booking vorig jaar ontving van de Nederlandse overheid. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) deed eerder, tevergeefs, een beroep op Air France-KLM topman Ben Smith om afstand te doen van zijn bonus. „Dit is niet de tijd voor het toekennen en uitkeren van bonussen”, schreef Hoekstra aan de Tweede Kamer. Aan de steun uit de eerste NOW-steunregeling, waar ook Booking gebruik van maakte, was alleen de voorwaarde verbonden dat bedrijven gedurende drie maanden geen werknemers mochten ontslaan.

Dramatisch jaar

Booking beleefde door de coronapandemie een dramatisch jaar. Het aantal geboekte overnachtingen daalde met bijna 60 procent ten opzichte van 2019. Het herstel verloopt moeizaam, zeker in Europa waar Booking een groot deel van zijn omzet haalt.

Om de crisis het hoofd te bieden, sneed Booking in de kosten en leende het ruim 3 miljard euro. Ook ontving het bedrijf, dat in 2019 nog 4,6 miljard euro winst boekte, ruim 100 miljoen aan staatssteun, waarvan het grootste deel uit Nederland.

Lees ook het interview met Glenn Fogel van 27 maart 2020: ‘Ik kan niet zomaar geld gaan uitdelen’

Drie maanden later volgde alsnog een reorganisatie. Bijna een kwart van de 26.000 medewerkers van Booking Holdings verloor zijn baan. In Amsterdam betrof het zo’n duizend werknemers, van wie de meesten vertrokken op basis van een vrijwillige vertrekregeling.

Tegen die achtergrond was het „ongepast” veel te verdienen, zei topman Glenn Fogel in maart 2020 in een interview met NRC. Want: „We moeten echt elke dollar besparen nu waar het kan.” Fogel ontving over 2020 daarom geen vast salaris. Zijn collega’s in de directie – vicepresident Peter Millones en financieel directeur David Goulden – leverden zeven maanden lang 20 procent salaris in.

Met de ingreep in de eigen beloningsregels voorkomt Booking een grotere val in inkomsten voor het trio. In een normaal jaar bestaat een groot deel van hun beloning uit langetermijnaandelenbonussen, die zijn gekoppeld aan de financiële prestaties. Doordat winst en omzet vorig jaar kelderden, zou de top vrijwel nergens aanspraak op maken. Ook eerder in het vooruitzicht gestelde bonussen dreigden hun waarde te verliezen.

Onwenselijke situatie

Volgens de commissarissen in de Amerikaanse board van Booking was dit onwenselijk, omdat een prestatieprikkel wegviel en de bestuurders wellicht het bedrijf zouden verlaten. „Na raadpleging van de belangrijkste aandeelhouders” besloot de board daarop de criteria aan te passen.

De beloning van topman Fogel bedroeg 5,8 miljoen euro (aandelen en cash) , tegen 2,8 miljoen euro voor Peter Millones. Voor financieel topman David Goulden werd een nieuwe categorie bedacht – de ‘Strategic PSU award’, een speciale aandelenbonus wegens exceptionele prestaties.

De beloning van Goulden, die sinds 2018 bij Booking werkt, kwam vorig jaar uit op een kleine 20 miljoen euro, vooral in aandelen die hij de komende jaren kan verzilveren. Booking doet dit onder meer om Goulden voor het bedrijf te behouden, staat in de documenten. „Zonder deze speciale regeling, vanwege factoren buiten zijn controle, was zijn verwachte compensatie ver beneden het bedrag uitgekomen dat paste bij zijn uitstekende prestatie.”

Medewerkers op het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam kregen over 2020 gemiddeld 80 procent van de maximale bonus uitgekeerd, die doorgaans zo’n 15 procent van een jaarsalaris bedraagt. Ook hierbij speelden ‘retentieoverwegingen’ een belangrijke rol. Door de beloningen voor belangrijke medewerkers op peil te houden, wil Booking voorkomen dat zij overstappen naar techbedrijven die geen last hebben van de pandemie, zoals Google, Facebook of Spotify.

„We zitten in een situatie waarin behoud van talent en sterk leiderschap de hoogste prioriteit heeft om ons te helpen uit de crisis te komen”, schrijft een woordvoerder in een reactie. Ze wijst erop dat topbestuurders van andere grote reiswebsites nog veel meer verdienen. Ze voegt eraan toe dat Booking er alles aan heeft gedaan medewerkers te compenseren, „zodat Booking een geweldig bedrijf blijft om voor te werken.”