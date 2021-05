‘Biden komt met voorstel hoogste federale uitgaven sinds WOII’

De Amerikaanse president Joe Biden zal vrijdag begrotingsplannen aankondigen ter hoogte van 6.000 miljard dollar (een kleine 5.000 miljard euro). The New York Times meldt dat na documenten te hebben ingezien over de begrotingsvoorstellen voor het fiscale jaar 2022, dat in oktober begint. Het zouden de hoogste federale uitgaven zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. De jaarlijkse uitgaven zullen tot 2031 verder stijgen naar 8.200 miljard dollar. Biden wil dit bekostigen door belastingen voor bedrijven en hogere inkomens stapsgewijs te verhogen en door geld te lenen op de kapitaalmarkten.

De groei van de Amerikaanse federale uitgaven komt onder andere voort uit Bidens plannen om 1.700 miljard dollar te investeren in de Amerikaanse infrastructuur en 1.800 miljard in de versterking van het sociale vangnet, middels The American families plan; een pakket met bijdragen voor onder meer kinderopvang, studiekosten, ouderschaps- en ziekteverlof.

In 2022 zal hierdoor het begrotingstekort oplopen tot 1.800 miljard dollar, waarna het tijdelijk daalt en vervolgens in 2031 weer stijgt tot 1.600 miljard dollar. De Amerikaanse staatsschuld zal in 2024 het hoogste punt in de geschiedenis bereiken, zo schrijft The New York Times. Pas vanaf 2030 zullen de begrotingstekorten teruglopen door hogere belastingen voor bedrijven en hoge inkomens.

Het Witte Huis presenteert vrijdag de begrotingsplannen, die moeten worden goedgekeurd door het Congres. Omdat de Democraten een meerderheid hebben in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden, is de verwachting dat een groot deel van de plannen van Biden goedgekeurd zal worden.

Een groep van zes Republikeinse senatoren presenteerde donderdag een tegenvoorstel voor de infrastructuurplannen van Biden, dat bijna 800 miljard dollar lager ligt dan de voorgestelde 1.700 miljard dollar. De miljarden zouden de komende acht jaar geïnvesteerd moeten worden in het wegennet, bruggen en internetverbindingen en betaald moeten worden uit de coronasteunpakketten. Het Witte Huis wilde donderdag tegenover persbureau Reuters nog niet reageren op het Republikeinse voorstel, maar liet eerder weten de al toegekende coronagelden niet te willen herbestemmen voor infrastructuur.