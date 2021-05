Banksy’s ‘Whitehouse Rat’ geveild voor 475.000 euro

Op een veiling in Zwolle is woensdagavond een stuk muur met daarop een rattenkop van de Britse graffitikunstenaar Banksy geveild. Een Britse verzamelaar kocht het fragment van een veel grotere schildering voor 475.000 euro.

De veiling van de muurschildering ging met veel publiciteit gepaard. Whitehouse Rat werd in 2004 met sjablonen en spuitverf aangebracht op de buitenmuur van de Whitehouse Pub in Liverpool. Toen het vervallen café in 2013 toe was aan een renovatie werd het stuk muur met de kop van de rat uit het gebouw gehaald. De rest van de schildering was niet te redden. Een „Brit met een gouden tand” besloot het 500 kilo wegende stuk muur (254×312 cm) in Zwolle te laten veilen.

De Whitehouse Pub in Liverpool met Banksy’s Whitehouse Rat.

De opbrengst bleef achter bij de verwachtingen. Hessink’s Fine Art Auctioneers had een hamerbedrag tussen de 4 en 6 ton voorspeld en veilingmeester Richard Hessink droomde hardop zelfs van een opbrengst van een miljoen. „Voor een particulier is het denk ik te groot. Ook zal hebben meegespeeld dat het om een fragment gaat”, zegt Hessink.

Kartonnen doosje

Het Zwolse veilinghuis ontving na de veiling een claim voor het betalen van volgrecht aan de kunstenaar. „Het geld ligt klaar in een kartonnen doosje”, zegt Hessink. „Maar we betalen pas als Banksy de muurschildering erkent als een kunstwerk van zijn hand.” Dat weigert de anonieme Britse kunstenaar, aldus de veilingmeester.

Het Zwolse veilinghuis verkocht woensdag nog acht andere werken van Banksy. De hoogste opbrengst was voor een stuk karton van 56,5 bij 54 centimeter uit 2003 met de titel Love Is In The Air (Flower Thrower): 1 miljoen euro, inclusief opgeld.

Het stuk karton van 56,5 bij 54 centimeter uit 2003 met de titel Love Is In The Air (Flower Thrower).

Richard Hessink: „Omdat wij het zo goed doen met street art krijgen we vanuit de hele wereld werk aangeboden.” Het veilinghuis ging in 2009 failliet en maakte juli vorig jaar een doorstart. Voor augustus kondigt het veilinghuis een oeuvrecatalogus van Banksy aan. Ook zal in Zwolle binnenkort een gitaar van John Lennon worden geveild.

