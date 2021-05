Als een dag langer leven een prestatie is

Soms gaat Rudy op een terras zitten. Niet in het midden maar tegen de gevel van het café aan zodat hij overzicht heeft. Hij rookt, drinkt een biertje en luistert naar country op zijn koptelefoon. Altijd country. „Hier kan ik van genieten, kijken naar de mensen. Dan denk ik: ik ben blij dat ze het goed hebben, ze lopen wel heel rustig en vredig door de stad heen.”

Dat klinkt begerenswaardig, maar schijn bedriegt. De meeste ochtenden wordt Rudy wakker met de gedachte „Oh mijn God, ik leef nog.” De 44-jarige man was woensdagavond een van de hoofdpersonen in het vierde deel van Leven voor de dood, de uitgesproken ingetogen reportageserie van Patrick Lodiers over mensen die leven in het aangezicht van wat ergens Plan B wordt genoemd: de zelfgekozen dood. „Ik sta met een been in het graf. Dat is heftig; daar word ik zelf ook een beetje stil van”, zegt Rudy.

Ergens hoop je al kijkend dat de mensen in Leven voor de dood (BNNVARA) hun interviewer ineens glimlachend zullen ontvangen met een mededeling in de trant van: het is over, ik denk niet meer aan zelfmoord. Maar uiteindelijk daalt het besef steeds meer in dat zoiets er bij sommige mensen niet in zit, dat – zoals bij Rudy – een dag langer leven al een hele prestatie is. Lodiers inventariseert de achtergronden van de depressies: verschillende psychische aandoeningen, gewelddadige vaders („‘Kruip maar snel in de kast’, zei mijn moeder”), pesterijen op school, autisme, gender-issues.

Servies door de kamer

Het bestaan van de 33-jarige Simone werd in het begin van de serie gestut door werk en vriend, maar nadat ze haar baan verloor liep ook de liefde spaak. „Het gaat lekker hier”, zegt ze – Simone is het soort vrouw dat haar ellende bij voorkeur op ontspannen toon uitserveert. Er is de laatste dagen wel een heel servies door de kamer gevlogen, vertelt ze. „Soms een bord met nog wat eten erop.”

Minder ruimte voor scherts zit er in wat ze vertelt over automutilatie. „Ik heb de crisisdienst drie keer aan de lijn gehad.” Is de vraag dan „pak ik de telefoon of een mes?” wil Lodiers weten. „Ja”, zegt Simone. „De telefoon is moeilijker; je weet niet wie er opneemt. Het mes is een bekende, dat stelt mij niet teleur.” Ze voegt toe: „Als we het erover hebben krijg ik de neiging om een mes te pakken.”

Lodiers stelt kleine vragen, gaat een keer bij iemands zwijgzame vader met de voeten in een vijver vol siervissen zitten. Eén keer hoor je de stem van de interviewer breken – niet toevallig als hij in gesprek is met de jongste geportretteerde, de 25-jarige Mees. Geregeld verschijnt 113 zelfmoordpreventie in beeld met de mededeling dat praten helpt.

Euthanasietraject

De dood komt het dichtst bij in het verhaal van Chantal (30), die wordt vergezeld naar een afspraak waar zal worden beoordeeld of haar lijden zo ernstig is dat ze wordt toegelaten tot een euthanasietraject. „Ik heb het te vaak pijnlijk en alleen geprobeerd”, legt ze uit. „Bij euthanasie ben ik niet alleen.” Voor de deur van de psychiater is ze stiknerveus: „Het lijkt een sollicitatiegesprek voor de ultieme droombaan – en dan keer twintig.”

Wanneer Chantal weer buiten staat, is een last van haar schouders gevallen. Haar casus is aangenomen. „Het was een ontzettend fijn gesprek. Ik ben zo opgelucht dat ze me niet afwijzen, dat ik met al mijn gevoel er mag zijn.” De paradox is even schrijnend als veelzeggend voor Leven voor de dood: de vreugde er te mogen zijn met je verlangen er niet meer te zijn.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.