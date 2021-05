Akkoord over cao transport en logistiek, acties van de baan

De vakbonden FNV en CNV hebben voor de sector transport en logistiek een nieuwe cao afgesproken met de werkgevers. Dat schrijft FNV donderdag. De acties van vrachtwagenchauffeurs om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen zijn hiermee van de baan.

In het voorstel van de vakbonden gaan de lonen per 1 juli met 3,5 procent omhoog en per 1 januari 2022 met 3,25 procent. Ook krijgen alle vrachtwagens een kachel en airco, die ook werken als de motor uit staat. Volgens FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen is dat erg belangrijk. „Chauffeurs brengen veel tijd door in hun vrachtwagen. Nu kan dat eindelijk in de juiste temperatuur. Daarmee worden de arbeidsomstandigheden enorm verbeterd.” Andere afspraken gaan over de inzet van lichtere rolcontainers en eerder stoppen met werken.

Dijkhuizen noemt de uitkomst van de cao-onderhandelingen „een prima resultaat”. Vakbondsleden mogen binnenkort over de nieuwe cao stemmen, tot die tijd zijn acties opgeschort. Er werd onder meer gestaakt bij distributiecentra van Albert Heijn en UPS.

Zo’n 150.000 mensen vallen onder de nieuwe cao, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingaat en twee jaar zal gelden. De vorige cao liep tot 31 december 2019 en werd verlengd tot het begin van dit jaar. In november begonnen de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden, maar de werkgevers kwamen toen met voorstellen die volgens de vakbonden „ver onder de maat en veel te vaag” waren.