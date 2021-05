Zes lichtgewonden door ontspoorde sneltram in Nieuwegein

Zes mensen zijn woensdag in Nieuwegein lichtgewond geraakt toen een sneltram ontspoorde na een botsing met een auto. Vier slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, bevestigt de politie na het bericht op Twitter. Zowel mensen in de tram als in de auto zijn gewond geraakt.

De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. De berging van de tram zorgt ervoor dat het verkeer rondom de halte, dicht bij de Roerdomplaan, voorlopig nog gestremd is.

Het is het derde ongeval sinds maart met dit nieuwe type sneltram in de regio Utrecht. Zo ontspoorde in maart een tram die geschampt werd door een busje van supermarkt Jumbo bij stadion Galgenwaard. Een maand later was het weer raak, toen een auto en een sneltram op elkaar botsten bij de halte van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Bij beide gevallen lag het tramverkeer een aantal dagen stil vanwege de herstelwerkzaamheden.