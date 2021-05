Malware via postpakketjes-sms op Android-telefoons van duizenden Nederlanders

Duizenden telefoons van Nederlanders zijn recentelijk besmet met de zogeheten flu-botmalware. Dat schat de Betaalvereniging Nederland op basis van signalen van telecomproviders en banken, zo laat een woordvoerder woensdag weten. De malware verspreidt zich via sms’jes waarin de eigenaar van de telefoon gevraagd wordt een app te installeren om een postpakket te kunnen volgen. Criminelen kunnen vervolgens meekijken als de gebruiker bank- en persoonsgegevens invoert, maar ook sms’jes versturen zonder medeweten van de eigenaar van de telefoon. Ook de politie waarschuwt voor de sms’jes.

Alleen Android-gebruikers lijken ten prooi te vallen aan de malware, dat zich volgens een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland „als een olievlek” door Nederland verspreidt. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat door middel van de app in Nederland ook geld afhandig is gemaakt, al kan dit niet worden uitgesloten. In Engeland en Spanje zijn wel meldingen binnengekomen van gedupeerden die na het downloaden van de app geld van hun rekening hebben zien verdwijnen.

Dat de malware alleen Android-gebruikers raakt, ligt volgens de woordvoerder aan de beveiligingsinstellingen. Bij Androidtelefoons kan de gebruiker met een druk op de knop de beveiliging uitschakelen die voorkomt dat apps buiten de Google Playstore om gedownload kunnen worden. Dat kan bij iPhones niet: daar moet eerst een flink aantal handelingen worden verricht. Naast het simpelweg niet klikken op de link, raadt de Betaalvereniging Nederland aan om op toestellen die ook gebruikt worden voor betalingen altijd de beveiliging aan te houden.